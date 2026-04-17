El triunfo de la dominicana Analilia Mejía al Congreso de EE. UU. aporta otra victoria demócrata

La colombo-dominicana Analilia Mejía, ganadora de un escaño en el Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Analilia Mejía ganó el jueves la elección especial para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Nueva Jersey, otorgando otra victoria al Partido Demócrata y manteniendo el control del escaño del Distrito 11, informó la agencia Associated Press (AP).

Mejía, de 48 años, derrotó al republicano Joe Hathaway con una campaña basada en la oposición al presidente Donald Trump y la defensa de políticas progresistas.

La dirigente, exlíder de la Alianza de Familias Trabajadoras y respaldada por el senador Bernie Sanders, ocupará el escaño que anteriormente ostentaba la gobernadora demócrata Mikie Sherrill y servirá en el cargo hasta enero.

La agencia declaró a Mejía ganadora minutos después del cierre de las urnas, en una contienda clave que permitió a los demócratas conservar un escaño en la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una mayoría estrecha.

Mejía defiende su agenda política

Posteriormente, Mejía habló ante una multitud de simpatizantes en Montclair, donde defendió su agenda política frente a las críticas republicanas que la calificaban como demasiado progresista.

"No es radical decir que un trabajador que se esfuerza cada día no puede llegar a fin de mes, que merece justicia, que merece salarios más altos", dijo Mejía el jueves por la noche. "Eso no es radical, es tener buena conciencia. Eso es una buena economía".

La victoria de la congresista electa representa un impulso para los demócratas y para el ala progresista del partido, en medio de una serie de triunfos que marcan el escenario político previo a las elecciones de mitad de mandato, destacó AP.

Su mensaje político también recibió respaldo público del senador Bernie Sanders, quien la felicitó y afirmó que será una "gran incorporación progresista" al Congreso.

Contexto de la elección

Según reportó Associated Press, Mejía emergió de unas primarias demócratas muy disputadas en febrero y convirtió la elección en una prueba del liderazgo del presidente Trump. Durante la campaña, criticó sus indultos a personas condenadas por delitos relacionados con el 6 de enero y cuestionó la congelación de fondos previamente autorizados por el Congreso.

Su campaña se apoyó en propuestas económicas de corte populista y en posiciones firmes en temas migratorios y de política internacional. Entre ellas, ha abogado por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de expresar críticas al gobierno israelí y respaldo a las comunidades palestinas en su búsqueda de paz y dignidad, señaló AP.

El Distrito 11, que abarca partes de los condados de Essex, Morris y Passaic, en los suburbios del norte de Nueva Jersey, fue durante décadas un bastión republicano, pero ha girado progresivamente hacia los demócratas desde el primer mandato de Trump, detalló Associated Press.

Mikie Sherrill obtuvo ese escaño por primera vez en 2018, cuando los demócratas recuperaron el control del Congreso. En 2024, fue reelegida con una ventaja cercana a los 15 puntos porcentuales, mientras que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris también ganó en el distrito.

El margen de victoria de Mejía fue considerable. Con más del 90 % de los votos escrutados la noche del jueves, superaba a Hathaway por cerca de 20 puntos porcentuales, mientras que los votos por correo —que han favorecido aún más a la candidata demócrata— continuarán contándose en los próximos días.