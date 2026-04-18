Blue Origin se alista para lanzar por primera vez un cohete con propulsor reutilizable

El New Glenn de Blue Origin despega con un propulsor reutilizable, marcando un hito en la industria espacial ( AP )

Blue Origin, la compañía espacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, reutilizará por primera vez el domingo un propulsor para el lanzamiento del gigante cohete New Glenn.

De unos 100 metros de altura, el New Glenn está programado para despegar desde Cabo Cañaveral entre las 06H45 (10H45 GMT) y las 08H45 locales. Llevará un satélite de comunicaciones de la compañía AST SpaceMobile.

Aunque en dos ocasiones Blue Origin ha lanzado el New Glenn, es la primera vez que reutilizará los propulsores para este cohete.

Si la operación del domingo tiene éxito, podría disminuir los costos de futuros lanzamientos de la empresa.

En noviembre, Blue Origin recuperó el propulsor de un New Glenn por primera vez.

Después de su primer uso, reemplazó todos los motores del propulsor, junto con otras modificaciones, para que pudiera ser reutilizado.

Luego del despegue, las dos partes del cohete se separarán a gran altitud. La parte superior llevará el satélite al espacio. El propulsor descenderá para el intento de aterrizaje en una barcaza.

Competencia y objetivos en el programa lunar Artemis

En enero de 2025, un ensayo anterior para recuperar un propulsor fue infructuoso después de que los motores no se encendieran durante el descenso.

La compañía de Bezos compite con SpaceX, de Elon Musk, en el programa lunar Artemis de la Nasa.

Ambas desarrollan módulos lunares para la agencia espacial estadounidense. Abaratar los costos es parte clave de esa carrera.

Estados Unidos ha duplicado sus esfuerzos para llevar astronautas a la superficie de la Luna en 2028, antes de que termine el periodo del presidente Donald Trump y con la intención de superar a China, que tiene ambiciones similares.

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