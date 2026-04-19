Adriano Espaillat impulsa campaña en Hamilton Heights con respaldo de Analilia Mejía

El congresista Adriano Espaillat encabezó un acto de campaña en el vecindario de Hamilton Heights, donde estuvo acompañado por la congresista electa de Nueva Jersey, Analilia Mejía, así como por líderes comunitarios y funcionarios electos locales.

De acuerdo a un documento de prensa, la actividad reunió a decenas de voluntarios, residentes y dirigentes políticos en respaldo a la reelección de Espaillat y al fortalecimiento de la representación latina en el Congreso de Estados Unidos.

Durante el acto, Mejía —quien es hija de padre dominicano y madre colombiana y asumirá oficialmente su escaño representando el Distrito 11 de Nueva Jersey— agradeció el respaldo recibido por parte de Espaillat durante su campaña, destacando su liderazgo y compromiso con las comunidades trabajadoras.

"El congresista Espaillat no solo representa con dignidad a su distrito, sino que ha sido clave para ampliar la representación latina a nivel nacional", expresó Mejía, subrayando la importancia de continuar construyendo una agenda progresista enfocada en las familias, el acceso a vivienda asequible, el cuidado infantil y la salud para todos.

Por su parte, Espaillat resaltó que la elección de Mejía fortalece el Caucus Hispano del Congreso y consolida una voz más amplia en defensa de las comunidades inmigrantes y trabajadoras. En su intervención, reiteró su compromiso con políticas que reduzcan el costo de vida, amplíen el acceso a servicios esenciales y protejan la unidad familiar.

"Debemos seguir luchando para garantizar que nuestras familias permanezcan juntas, que la vivienda sea accesible y que todos tengan acceso a servicios de salud dignos", afirmó.

Movilización de votantes y apoyo comunitario

La jornada incluyó labores de organización comunitaria, con voluntarios tocando puertas y movilizando votantes de cara a las próximas primarias. Espaillat reafirmó que su campaña continuará enfocada en el contacto directo con los constituyentes y en promover iniciativas que mejoren la calidad de vida en su distrito.

El evento también contó con la participación del asambleísta estatal Al Taylor y del contralor de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, quienes destacaron la trayectoria de Espaillat tanto a nivel local como nacional. Levine enfatizó el respeto que el congresista ha ganado en Washington, señalando su papel activo en la defensa de los inmigrantes y su liderazgo frente a políticas federales adversas.

También participaron el concejal de la ciudad de Nueva York Shaun Abreu y el diputado dominicano de ultramar Cirilo Moronta, quienes exhortaron a los electores a respaldar a Espaillat en las primarias demócratas programadas para el martes 23 de junio del presente año.