Cinco heridos, incluidos tres estudiantes, en tiroteo cerca de la Universidad de Iowa

La policía investiga un tiroteo masivo tras una pelea cerca del campus de Iowa. ( FUENTE EXTERNA )

Tres estudiantes y otras dos personas resultaron heridas de bala la madrugada de este domingo durante un tiroteo ocurrido en una zona de ocio nocturno cercana a la Universidad de Iowa, informaron autoridades locales y funcionarios universitarios.

Según la policía de Iowa City, varias víctimas fueron trasladadas a hospitales con heridas de bala. Una persona se encontraba en estado crítico, mientras que las otras cuatro permanecían estables.

De acuerdo con las autoridades, los agentes respondían a reportes de una gran pelea en el centro de Iowa City, cerca de una zona peatonal llena de bares y restaurantes, cuando escucharon disparos.

La agencia AP informó que hasta la mañana del domingo no se habían realizado arrestos, según una alerta emitida en el campus. La policía difundió fotografías de varios grupos de personas identificadas como personas de interés en la investigación.

Videos compartidos en redes sociales mostraron múltiples peleas frente a un bar al aire libre, seguidas de escenas de pánico en las que decenas de personas huyeron del lugar.

La rectora de la universidad, Barbara Wilson, confirmó que tres de los heridos son estudiantes e indicó que la comunidad universitaria cuenta con apoyo institucional.

"Mientras esperamos más información, pienso en estos estudiantes, sus familias, amigos y todas las personas que se preocupan por ellos. Los tengo presentes en mis pensamientos, junto con todos los miembros de nuestra comunidad que están sufriendo o se sienten afectados en este momento", declaró Wilson en un comunicado.

Reacciones oficiales y medidas de seguridad

La Universidad de Iowa cuenta con alrededor de 31,000 estudiantes.

Por su parte, la gobernadora del estado, Kim Reynolds, calificó el hecho como un acto violento que ha impactado profundamente a la comunidad.

"Este acto de violencia sin sentido ha devastado a la comunidad universitaria y a nuestro estado", dijo Reynolds, quien ofreció la ayuda del estado para la investigación.

La universidad emitió varias alertas de seguridad, recomendando a los estudiantes mantenerse alejados del área mientras avanzan las pesquisas. «Si bien la investigación se encuentra en sus primeras etapas, no hay indicios de que ningún estudiante universitario fuera el objetivo», indicaba una de las alertas oficiales.