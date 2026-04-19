Tribunal federal permite a Donald Trump continuar con el salón de baile Casa Blanca

Imagen del salón de baile que Trump está construyendo en la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal federal de apelaciones permitió al presidente Donald Trump continuar construyendo un salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, en un fallo emitido un día después de que un juez de un tribunal inferior mantuviera bloqueada la construcción en superficie en el sitio de la antigua Ala Este.

Según informó la agencia AP, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos suspendió temporalmente el viernes la orden del juez de distrito Richard Leon que paralizaba parte del proyecto. El panel programó una audiencia para el 5 de junio para revisar el caso.

De acuerdo con AP, en su fallo del jueves Leon continuó bloqueando la construcción en superficie de la ampliación del salón de baile de 90,000 pies cuadrados (8,400 metros cuadrados), al tiempo que permitió que solo continuaran las obras subterráneas en un búnker y otras "instalaciones de seguridad nacional" en el lugar.

Reacciones y argumentos del gobierno y grupos opositores

El proyecto se remonta al otoño pasado, cuando Trump ordenó la demolición del Ala Este para construir en ese espacio el nuevo salón de baile.

Posteriormente, el grupo National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para bloquear la construcción, argumentando que el mandatario se había extralimitado en sus funciones al continuar con el proyecto sin obtener primero la aprobación de agencias federales clave y del Congreso.

A finales de marzo, Leon falló a favor del grupo sin fines de lucro, aunque suspendió su decisión por un breve período, permitiendo que continuaran los trabajos subterráneos. La administración apeló la decisión ante el tribunal superior.

Trump ha defendido la iniciativa señalando que el salón de baile representa una mejora necesaria para el complejo presidencial. El mandatario también ha argumentado que tiene derecho a construirlo porque el costo será cubierto por donaciones de personas y corporaciones adineradas, aunque los contribuyentes asumirán los gastos relacionados con la seguridad.