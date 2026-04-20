Un altercado entre agentes policiales y un grupo de jóvenes en una calle de El Bronx, ocurrido el domingo, escaló rápidamente a un violento forcejeo durante un intento de detención que quedó captado en video y difundido en redes sociales.

Según lo expuesto por usuarios en plataformas digitales, la presencia de las autoridades se habría debido al consumo de alcohol en la vía pública, una práctica prohibida en la ciudad de Nueva York.

En las imágenes se observa a más de una decena de oficiales enfrentando a varios de los presentes, con empujones, gritos y agresiones, incluidos golpes en el rostro, mientras intentaban arrestar a dos hombres de origen dominicano en las afueras de un local.

Reacciones

"Tranquilo, Daniel, tranquilo", se escucha decir en el video, en aparente referencia a uno de los dominicanos que presentó resistencia al arresto y fue golpeado en la cara en varias ocasiones por uno de los agentes.

"No le den", grita otra persona cuando la policía lanza al suelo al joven para intentar esposarlo. También se escucha a los agentes policiales cuando le piden a los presentes que se alejen

De acuerdo con lo observado, la situación habría escalado luego de que los agentes solicitaran identificaciones y algunas personas se negaran a entregarlas, lo que derivó en el enfrentamiento.

Debate sobre la actuación policial



El incidente, que ha ganado amplia difusión en redes sociales, ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía y los protocolos aplicados en este tipo de intervenciones en espacios públicos.

Mientras algunos defienden la actuación de los agentes, alegando que cumplían con su deber, otros cuestionan tanto la exigencia de identificación como la forma en que se ejecutó el procedimiento.

Hasta el momento, no se ha divulgado un informe oficial detallado que permita esclarecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos, por lo que el caso continúa generando versiones encontradas.