Air Canada suspenderá vuelos al aeropuerto de NY por cinco meses ante alza del combustible

Un avión de Air Canada en el aeropuerto JFK de Nueva York ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea Air Canada anunció la suspensión temporal de sus vuelos hacia el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York durante casi cinco meses, en respuesta al fuerte incremento en los costos del combustible de aviación provocado por el conflicto en Irán.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de junio y se extenderá hasta el 25 de octubre, afectando las rutas que conectan Toronto y Montreal con JFK.

No obstante, la compañía mantendrá sus operaciones hacia los otros dos aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, LaGuardia y Newark, donde continúa ofreciendo 34 vuelos diarios desde seis ciudades canadienses.

La aerolínea indicó que contactará directamente a los pasajeros impactados por la suspensión para ofrecerles opciones alternativas de viaje.

Aumento de costos de combustible

Según explicó un portavoz de la empresa con sede en Montreal, el aumento sostenido en los precios del combustible ha obligado a la compañía a ajustar su programación. "Algunas rutas de menor rentabilidad han dejado de ser viables", señaló.

Datos de Argus Media indican que el precio promedio del combustible para aviones alcanzó los 4.32 dólares por galón, frente a los 2.50 dólares registrados antes del inicio de la guerra.

Impacto en otras aerolíneas

El impacto no se limita a Air Canada. Otras aerolíneas como Delta Airlines, JetBlue y United Airlines también han reportado aumentos significativos en sus costos operativos.

En algunos casos, han optado por incrementar tarifas, como las de equipaje, o reducir rutas menos rentables. Asimismo, compañías europeas como Lufthansa y KLM han recortado servicios por razones similares.

Aunque los precios del petróleo registraron una caída superior al 10 % tras la reapertura del estrecho de Ormuz, la incertidumbre energética persiste.

De hecho, el director de la International Energy Agency, Fatih Birol, advirtió recientemente que Europa cuenta con apenas seis semanas de reservas de combustible para aviones, en medio de lo que calificó como la mayor crisis energética global.