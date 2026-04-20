Cronología del caso que llevó a la acusación de asesinato contra el cantante D4vd

Composición de fotos de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd y Celeste Rivas

El cantante de pop alternativo D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, enfrenta graves acusaciones por el presunto abuso sexual, asesinato y mutilación de Celeste Rivas Hernández, una menor de 14 años cuyos restos fueron hallados dentro de su vehículo en 2025, según informó la agencia AP.

A continuación, un recuento de los principales hechos que marcaron la investigación y el proceso judicial del caso:

2022: El inicio de su fama musical

David Burke comenzó a ganar notoriedad en redes sociales tras viralizarse su canción "Romantic Homicide" en TikTok. El tema alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard, lo que lo llevó a firmar con las discográficas Darkroom e Interscope Records.

7 de septiembre de 2023: Comienzan los presuntos abusos

Según fiscales del condado de Los Ángeles, Burke habría iniciado un abuso sexual continuo contra Celeste Rivas Hernández, quien acababa de cumplir 13 años. Documentos judiciales indican que la menor, descrita como fugitiva, vivía con el acusado en Los Ángeles.

5 de abril de 2024: Reportan la desaparición

La familia denunció la desaparición de la menor desde su vivienda en Lake Elsinore, al sureste de Los Ángeles. Las autoridades indicaron que ya había sido reportada como desaparecida en ocasiones anteriores.

11 de abril de 2025: Actuación en Coachella

Burke se presentó en el festival Coachella, donde volvió a ganar atención mediática tras caerse en el escenario durante una acrobacia. Durante el evento, declaró:

«Yo soy mis fans y mis fans son yo. Trabajamos en conjunto y es algo poético y hermoso lo que tenemos».

23 de abril de 2025: Último rastro con vida

La fiscalía sostiene que la menor fue asesinada alrededor de esta fecha. Según los investigadores, Burke habría cometido el crimen porque la víctima representaba una amenaza para su carrera musical.

25 de abril de 2025: Lanzamiento del álbum debut

El acusado publicó su primer álbum, titulado "Withered", en el que presentó un alter ego denominado "IT4MI".

"Es básicamente mi versión malvada," explicó Burke en una entrevista para el podcast *Tape Notes*.

5 de mayo de 2025: Presunta mutilación

Los fiscales indicaron que los restos de la menor fueron desmembrados alrededor de esta fecha, lo que dio lugar a un cargo adicional por mutilación ilegal de restos humanos.

5 de agosto de 2025: Inicio de la gira

El cantante inició una gira promocional del álbum en California. Durante ese periodo también lanzó el tema oficial del videojuego Fortnite, titulado "Locked & Loaded".

8 de septiembre de 2025: Hallazgo del cuerpo

Un día después de cumplir 15 años, los restos de Celeste fueron encontrados en bolsas dentro del maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre de Burke. El automóvil estaba abandonado en un vecindario residencial de Hollywood Hills.

19 de septiembre de 2025: Cancelación de la gira

Tras el hallazgo del cuerpo, las fechas restantes de la gira fueron canceladas y el artista fue despedido por su discográfica, según confirmó la agencia AP.

6 de octubre de 2025: Funeral de la víctima

Familiares y allegados realizaron un funeral en honor a Celeste en el cementerio Queen of Heaven, en California.

24 de noviembre de 2025: Informe forense restringido

En una medida poco común, la policía bloqueó la publicación del informe forense mediante una orden judicial, manteniendo en reserva la causa oficial de la muerte.

Febrero de 2026: Investigación secreta

Se reveló que Burke era objeto de una investigación del gran jurado, cuyos documentos comenzaron a hacerse públicos tras disputas legales en Texas.

16 de abril de 2026: Arresto

El cantante fue arrestado bajo sospecha de asesinato por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Posteriormente se le negó el derecho a fianza.

20 de abril de 2026: Acusación formal

Burke fue acusado formalmente de asesinato, actos lascivos contra una menor y mutilación de cadáver.

Según la fiscalía:

"Cuando ella amenazó con exponer su conducta criminal y arruinar su carrera musical, Burke supuestamente la asesinó."