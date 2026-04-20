California acusa a Amazon de presionar a minoristas para subir precios

El fiscal general de California acusó a Amazon de utilizar su poder de mercado para presionar a minoristas y proveedores a aumentar los precios en sus propios sitios web, con el fin de evitar que ofrecieran productos más baratos que en la plataforma del gigante tecnológico, de acuerdo con la agencia AP.

La acusación forma parte de una demanda presentada en 2022 por el fiscal general Rob Bonta ante el Tribunal Superior de San Francisco, en la que se alega que la empresa violó leyes estatales antimonopolio y de competencia desleal. Aunque el juicio está previsto para el próximo año, Bonta solicitó al juez que ordene a Amazon detener estas prácticas de inmediato.

Según documentos presentados el lunes, el supuesto esquema comenzaba cuando la empresa con sede en Seattle exigía a los proveedores revisar los precios de sus productos en otros sitios web y elevarlos, bajo la amenaza de sanciones como restricciones a promociones o incluso la eliminación de productos de la plataforma de Amazon.

Ejemplo de Levi Strauss y Walmart

Uno de los ejemplos citados en la demanda involucra a la empresa de ropa Levi Strauss & Co. y a Walmart.

Según la documentación reportada por la agencia AP, Amazon envió enlaces a pantalones caqui que se vendían a menor precio en Walmart.com, indicando que esperaba que la situación se corrigiera. Al día siguiente, Levi Strauss informó que había contactado a Walmart para que aumentara el precio del producto a 29.99 dólares.

"Se trata de proteger a los californianos para que no paguen más de lo que deberían por productos cotidianos, especialmente en un momento en que la asequibilidad parece cada vez más inalcanzable", dijo Bonta, demócrata, durante una conferencia de prensa virtual.

En respuesta, un portavoz de Amazon calificó la solicitud del fiscal como "un intento transparente de desviar la atención de la debilidad de su caso" con pruebas "supuestamente 'nuevas'".

«Amazon es reconocida constantemente como la tienda online con los precios más bajos de Estados Unidos, y estamos orgullosos de los precios bajos que encuentran nuestros clientes al comprar en nuestra tienda. Amazon espera responder ante los tribunales en el momento oportuno», decía el comunicado.

Por su parte, un portavoz de Walmart señaló por correo electrónico que la empresa "no comenta sobre litigios en los que no participa. Siempre trabajaremos arduamente en beneficio de nuestros clientes para mantener nuestros precios bajos".

Levi Strauss no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Bonta indicó que su oficina mantiene el enfoque en Amazon porque "la conducta ilícita proviene de Amazon y tiene su origen en ella", aunque no descartó investigar a otros minoristas o vendedores en el futuro.

Según la denuncia, la presunta fijación de precios habría afectado una amplia variedad de productos, incluidos artículos de decoración para el hogar, jardinería y cuidado de mascotas.

La audiencia para evaluar la solicitud de una medida cautelar preliminar está programada para julio.