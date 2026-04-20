Embajada de EE. UU. en RD exhorta a denunciar fraudes de visa

La Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana exhortó este lunes a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de fraude en los procesos de visa, al advertir que este tipo de prácticas puede tener consecuencias graves e irreversibles.

A través de su columna semanal "Pregúntale al cónsul", la entidad diplomática explicó que mentir, omitir información o presentar documentos falsificados durante una solicitud puede derivar en la prohibición permanente de ingresar a Estados Unidos.

Esto implica que una persona podría perder de por vida la posibilidad de viajar al país, sin importar el motivo del viaje o el tiempo que transcurra.

Tipos de fraude

Según detallaron, el fraude puede presentarse de distintas formas, entre ellas matrimonios por conveniencia para obtener beneficios migratorios, uso indebido de visas, robo de identidad, falsificación de documentos o declaraciones engañosas en formularios oficiales. Todas estas acciones son consideradas violaciones graves bajo la ley de inmigración estadounidense.

Además, la Embajada recordó que el proceso de verificación no termina una vez se emite la visa. Los titulares continúan siendo evaluados de manera constante para asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias, y cualquier irregularidad detectada puede derivar en sanciones incluso después de haber obtenido el documento.

Se insta a quienes tengan conocimiento de posibles fraudes de visa o pasaporte a reportarlos a través del correo electrónico fraude@state.gov. Al enviar la información, recomiendan incluir el nombre de la persona involucrada, detalles del caso y datos de contacto, en caso de que se requiera información adicional.

El objetivo de este llamado es reforzar la colaboración ciudadana y garantizar un sistema migratorio más seguro, transparente y confiable.