Dominicano acusado de asesinar a su pareja frente a sus hijos en NY comparecerá ante la corte

Juan Rivas, dominicano acusado de asesinar a su pareja frente a sus hijos será presentado ante la corte. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano residente en El Bronx y acusado de asesinar a su pareja dentro de su apartamento, será presentado este lunes ante un tribunal en un caso que ha generado consternación por la violencia ocurrida frente a los hijos de la víctima.

El imputado, identificado como Juan Rivas, de 45 años, comparecerá ante un juez mientras la familia de Yesenia Hall espera dar un paso más hacia la justicia.

Rivas está acusado de haber apuñalado fatalmente a su pareja en febrero pasado, en un hecho ocurrido dentro de la vivienda que compartían.

Según las autoridades, el incidente tuvo lugar el 28 de febrero en el apartamento ubicado en el 956 de Sherman Avenue.

Detalles de lo sucedido

En ese momento, los tres hijos de la víctima se encontraban en el lugar. Durante el ataque, el hijo de 16 años intentó intervenir, pero también fue apuñalado, sufriendo heridas en el cuello y la espalda. A pesar de la gravedad, el adolescente logró sobrevivir.

Familiares de la víctima aseguran que tanto la mujer como su hijo lucharon por sus vidas durante el violento episodio. En tanto, vecinos del área indicaron a NEWS 12 que, anteriormente se habían escuchado disturbios en el apartamento, lo que ha levantado interrogantes sobre posibles antecedentes de conflictos en el hogar.

Rivas se ha declarado no culpable de los cargos en su contra, que incluyen asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, posesión criminal de un arma y agresión.

Este hecho ya había sido reportado previamente, donde se detalló que Rivas mantenía una relación de varios años con la víctima y que incluso tenía antecedentes de violencia doméstica en su contra. Según fiscales, la policía había respondido a múltiples incidentes previos entre ambos, incluyendo agresiones registradas en años anteriores.

De ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una condena de cadena perpetua, mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial.