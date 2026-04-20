Exsargento dominicano de NY es puesto en libertad tras pagar fianza de US$300,000

El exsargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el dominicano Erik Durán, de 38 años, fue puesto en libertad este lunes tras pagar una fianza de 300,000 dólares, luego de que un juez le concediera la libertad en un tribunal del Bronx.

Durán fue condenado hace dos semanas por la muerte, en 2023, de un sospechoso de narcotráfico identificado como Eric Duprey, a quien le lanzó una neverita portátil mientras huía en una motocicleta, lo que provocó que se estrellara y falleciera tras el impacto.

El dominicano busca apelar su condena mientras permanece en libertad bajo fianza.

El pasado 9 de abril, el exsargento fue sentenciado a entre tres y nueve años de prisión por homicidio involuntario por la muerte de Duprey durante una operación policial encubierta.

La semana pasada, la jueza Saliann Scarpulla, de la División de Apelaciones de nivel intermedio, ordenó la liberación del exsargento bajo una fianza de 300,000 dólares en efectivo o mediante garantía, además de exigir que entregue su pasaporte a sus abogados hasta que concluya el proceso de apelación.

Tras su liberación, Durán emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento a su familia "por el amor y el apoyo durante la difícil situación".

"También quiero agradecer a Dios por darme la fuerza y guiarme en la oscuridad. Agradezco a todo mi equipo legal por no rendirse jamás en su búsqueda de justicia", declara el comunicado.

Además, agregó un mensaje de agradecimiento a la Asociación Benéfica de Sargentos de Nueva York y a sus compañeros del Departamento de Policía.

"Y, por último, quiero agradecer a mi sindicato, a la SBA, a mis compañeros del NYPD y a todos mis compañeros policías del mundo. Su apoyo y solidaridad inquebrantables jamás serán olvidados. Gracias a todos por sus oraciones. Ahora espero con ilusión reunirme con mi familia y luchar por mi apelación con la misma determinación que demostré a lo largo de mi carrera en el NYPD", concluye el comunicado.

Recaudación de fondos de los Islanders

El equipo de hockey New York Islanders promovió durante uno de sus partidos una campaña de recaudación de fondos para apoyar al exsargento Erik Durán, lo que generó indignación entre los familiares de la víctima y cuestionamientos sobre la iniciativa.

El martes 15 de abril, se proyectó en la pantalla gigante del estadio una promoción que instaba a los fanáticos a donar a favor de Durán.

Durante el partido se pudo observar una campaña que incluía un código QR para donaciones directas a la defensa legal del exsargento, junto con un mensaje del sindicato policial, la Asociación Benéfica de Sargentos, que solicitaba a los aficionados unirse a "la lucha por la justicia".