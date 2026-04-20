Evacúan avión comercial en EE. UU. por amenaza de bomba; es el segundo incidente en días

Evacúan avión de United en Denver por amenaza de bomba; es el segundo incidente en días. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión de la aerolínea United Airlines fue evacuado la noche del domingo en el Aeropuerto Internacional de Denver tras una amenaza de bomba, en lo que marca el segundo susto de seguridad en apenas días.

La aeronave, con alrededor de 200 pasajeros a bordo y con destino al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, fue desalojada mientras las autoridades realizaban una inspección por una "preocupación de seguridad", según informó un portavoz de la compañía. Imágenes difundidas muestran patrullas policiales rodeando el avión y equipos de emergencia desplegados en las puertas.

Los pasajeros fueron trasladados a la terminal, donde recibieron asistencia mientras se llevaba a cabo la revisión. Posteriormente, se confirmó que no se encontró ningún artefacto explosivo.

El vuelo, operado en un Airbus A321neo, despegó con más de cinco horas de retraso y llegó a su destino en la madrugada del lunes, según informó el New York Post.

Segundo incidente de seguridad en días

El incidente se produce apenas un día después de que otro vuelo de United Airlines, en ese caso con destino al Aeropuerto LaGuardia, fuera desviado hacia Pittsburgh ante una posible amenaza de bomba. Durante ese episodio, la tripulación alertó sobre un sonido sospechoso a bordo, lo que llevó a activar los protocolos de emergencia.

En ese caso, los 159 pasajeros y seis miembros de la tripulación evacuaron la aeronave, un Boeing 737, sin que se reportaran heridos. Equipos especializados, incluyendo agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) y unidades antibombas locales, inspeccionaron el avión, el equipaje y a los pasajeros, sin encontrar explosivos.

Aumento de alertas de seguridad aérea

Ambos incidentes han generado preocupación entre viajeros y autoridades, en medio de un aumento reciente en alertas de seguridad aérea que, aunque resultan ser falsas en muchos casos, obligan a activar estrictos protocolos para garantizar la seguridad de todos a bordo.