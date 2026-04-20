Madre y seis hijos mueren en explosión e incendio en Pensilvania

Las autoridades de rescate en la casa incendiada en Pensilvania donde murieron siete personas. ( FUENTE EXTERNA )

Una madre amish y sus seis hijos murieron el domingo tras una explosión que provocó un incendio que se propagó rápidamente en su vivienda en una zona rural del centro-norte de Pensilvania, informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, los bomberos respondieron a un aviso de explosión e incendio en una casa ubicada en Lamar Township, en el condado de Clinton, cerca de Mill Hall, donde siete personas quedaron atrapadas en el interior.

Sin embargo, no pudieron ingresar a la vivienda debido a que estaba completamente envuelta en llamas, según informó la Policía Estatal de Pensilvania en un comunicado.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Sarah Stoltzfus, de 34 años, y sus seis hijos: cuatro varones de 11, 10, 5 y 3 años, y dos niñas de 8 y 6 años. Una esquela publicada por una funeraria local indicó que Stoltzfus era miembro de la comunidad de la Iglesia Amish de la Antigua Orden y que le sobrevive su esposo, David Stoltzfus.

La causa del siniestro continúa bajo investigación. La policía señaló que una fuga de propano dentro de la vivienda pudo haber provocado la explosión y el incendio, y precisó que los tanques de propano ubicados en el exterior no explotaron ni contribuyeron al suceso.

Una vecina, Christina Duck, relató a la cadena WNEP-TV que estaba desayunando cuando ocurrió la explosión.

Impacto en la comunidad amish y testimonios

“Oí un estruendo, lo sentí, me levanté, miré por la ventana y vi las llamas. Salí corriendo y, en un minuto, toda la casa estaba completamente envuelta en llamas”, contó Duck, quien añadió que la familia se había mudado hacía apenas un par de meses y que con frecuencia veía a los niños jugando en el exterior.

Cuando llegaron los bomberos, "ya no había forma de salvar la casa, se incendió muy rápido", dijo.

Imágenes difundidas por WNEP-TV mostraron a miembros de la comunidad amish llegando al lugar para colaborar con la limpieza y rendir homenaje a la familia.

La comunidad amish se caracteriza por priorizar su fe cristiana y la vida familiar, además de rechazar muchas comodidades modernas. Sus integrantes visten ropa tradicional, utilizan caballos y carruajes como medio de transporte y suelen hablar un dialecto alemán conocido como holandés de Pensilvania.