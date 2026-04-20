Escándalo en Lawrence: investigación criminal por presuntas grabaciones ilegales en el Ayuntamiento

La ciudad de Lawrence continúa envuelta en una creciente controversia tras la destitución de William Castro, jefe de personal del alcalde de origen dominicano, Brian DePeña, en medio de acusaciones por supuestas grabaciones no autorizadas dentro del Ayuntamiento.

El caso tomó un giro más serio luego de que se confirmara la apertura de una investigación criminal, que será liderada por la Fiscalía General de Massachusetts. La confirmación se produjo durante una reunión del Concejo Municipal, donde autoridades locales revelaron que el proceso ya está en manos de organismos estatales.

Detalles del escándalo

El escándalo estalló tras la difusión de un video con audio que muestra una conversación entre Castro y otro funcionario municipal dentro de un pasillo del Ayuntamiento. Este material habría sido captado por cámaras de seguridad que, aunque estaban destinadas a videovigilancia, aparentemente también registraban sonido sin el consentimiento de las personas involucradas.

De acuerdo con reportes, un dispositivo de grabación fue incautado por las autoridades como parte de la investigación, lo que refuerza las sospechas de que se habrían realizado registros ilegales dentro de instalaciones públicas.

La situación ha generado preocupación entre funcionarios y empleados municipales, ya que se teme que múltiples conversaciones privadas, incluyendo discusiones laborales y negociaciones sensibles que hayan sido grabadas sin autorización. En Massachusetts, grabar audio sin el consentimiento de las partes es considerado un delito grave, con posibles sanciones penales.

El alcalde Brian DePeña confirmó la salida inmediata de Castro, aunque no ha quedado claro si su despido está directamente relacionado con el escándalo. Mientras tanto, líderes locales y sindicatos han exigido mayor transparencia e incluso han pedido responsabilidades a nivel administrativo.

El caso ha encendido un fuerte debate sobre privacidad, uso de tecnología de vigilancia y posibles abusos de poder dentro de la administración municipal. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre el alcance de las grabaciones y quiénes podrían estar implicados.