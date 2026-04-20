Arrestan en Massachusetts a dominicano con orden por homicidio en RD

La policía estatal de Massachusetts (MSP) arrestó el pasado 4 de abril a Bryan Rafael Gómez, ciudadano dominicano en condición migratoria irregular en Estados Unidos, en la ciudad de Worcester, Massachusetts, tras ser acusado de abuso doméstico, informaron las autoridades.

Según los reportes, Gómez fue detenido inicialmente por agentes locales y trasladado a una cárcel en Worcester. Sin embargo, al momento de su liberación ese mismo día, fue interceptado por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes procedieron a tomarlo bajo custodia migratoria.

Situación legal

Durante el proceso de verificación de antecedentes, las autoridades federales confirmaron que sobre Gómez pesaba una orden de arresto emitida en 2023 por autoridades de la República Dominicana, vinculada a un caso de homicidio.

Este hallazgo agravó su situación legal en territorio estadounidense y motivó la retención inmediata por parte de ICE.

Hasta el momento, el detenido permanece bajo custodia de inmigración mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes ante un juez, en los que se determinará su posible deportación.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el caso de homicidio ni sobre el estatus del proceso judicial en su contra en República Dominicana.