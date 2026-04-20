×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Bryan Gómez
Bryan Gómez

Arrestan en Massachusetts a dominicano con orden por homicidio en RD

Las autoridades confirmaron que sobre Gómez pesaba una orden de arresto por homicidio en su país de origen

    Expandir imagen
    Arrestan en Massachusetts a dominicano con orden por homicidio en RD
    Bryan Rafael Gómez, ciudadano dominicano en condición migratoria irregular. (FUENTE EXTERNA.)

    La policía estatal de Massachusetts (MSP) arrestó el pasado 4 de abril a Bryan Rafael Gómez, ciudadano dominicano en condición migratoria irregular en Estados Unidos, en la ciudad de Worcester, Massachusetts, tras ser acusado de abuso doméstico, informaron las autoridades.

    Según los reportes, Gómez fue detenido inicialmente por agentes locales y trasladado a una cárcel en Worcester. Sin embargo, al momento de su liberación ese mismo día, fue interceptado por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes procedieron a tomarlo bajo custodia migratoria.

    Situación legal

    Durante el proceso de verificación de antecedentes, las autoridades federales confirmaron que sobre Gómez pesaba una orden de arresto emitida en 2023 por autoridades de la República Dominicana, vinculada a un caso de homicidio.

    Este hallazgo agravó su situación legal en territorio estadounidense y motivó la retención inmediata por parte de ICE.

    RELACIONADAS
    • Hasta el momento, el detenido permanece bajo custodia de inmigración mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes ante un juez, en los que se determinará su posible deportación

    Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el caso de homicidio ni sobre el estatus del proceso judicial en su contra en República Dominicana.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.