Director del FBI demanda por US$250 millones a revista de EE. UU.

El director del FBI, Kash Patel, demandó por difamación a la revista estadounidense The Atlantic por un artículo que afirma que bebe en exceso con frecuencia. ( EFE/ARCHIVO )

El director del FBI, Kash Patel, demandó el lunes por difamación a la revista estadounidense The Atlantic por un artículo que afirma que bebe en exceso con frecuencia y que se arriesga a perder su puesto.

Patel demandó al medio y a la autora de la publicación, Sarah Fitzpatrick, por 250 millones de dólares en daños y perjuicios por "un artículo difamatorio, malintencionado y totalmente tendencioso", según la demanda.

"Los demandados son, por supuesto, libres de criticar el liderazgo del FBI", reza el documento, presentado ante una corte federal de distrito en Washington.

"Pero cruzaron un límite legal al publicar un artículo lleno de afirmaciones falsas evidentemente fabricadas, diseñadas para destruir la reputación del director Patel", agrega.

Puesto en peligro

Según The Atlantic, el puesto de Patel como director de la policía federal estadounidense está en peligro en parte debido a lo que describió como "episodios de consumo excesivo de alcohol" y "ausencias sin explicación".

"Respaldamos nuestra información sobre Kash Patel y defenderemos enérgicamente a The Atlantic y a nuestros periodistas frente a esta demanda sin fundamento", dijo el medio en un comunicado.

En su demanda por difamación, Patel cuestionó el uso de fuentes anónimas por parte de la revista.

"Fitzpatrick no logró que ni una sola persona hablara oficialmente en defensa de estas acusaciones indignantes y se basó por completo en fuentes anónimas", dice la demanda.

"Publicaron el Artículo con real malicia, a pesar de haber sido advertidos expresamente, horas antes de su publicación, de que las acusaciones centrales eran categóricamente falsas", prosigue el documento.

Desde que fue nombrado director del FBI, Patel ha sido acusado de llevar a cabo una purga de agentes percibidos como desleales al presidente Donald Trump. Entre los destituidos se encuentran agentes que trabajaron en casos penales presentados contra Trump después de que dejó el cargo en 2021.