Dos aviones de Southwest evitan colisión tras maniobra evasiva en Nashville

Dos aviones de Southwest Airlines estuvieron peligrosamente cerca de colisionar el sábado en Nashville, Tennessee, luego de que un controlador de tráfico aéreo ordenara a uno de los pilotos moverse hacia la trayectoria del otro, lo que obligó a ambas tripulaciones a realizar maniobras evasivas para evitar el accidente.

Según datos de rastreo aéreo citados por FlightRadar24, las aeronaves llegaron a estar a unos 152 metros (500 pies) de distancia, con un avión pasando justo por encima del otro, una separación que se ajusta a la definición oficial de una colisión aérea cercana.

De acuerdo con un audio publicado por el sitio LiveATC.net, ambos pilotos informaron que recibieron alertas de sus sistemas de prevención de colisiones, que indicaron a uno de los aviones ascender mientras el otro descendía para evitar el impacto.

Los datos de localización muestran que las trayectorias de vuelo convergieron después de que uno de los pilotos abortara el aterrizaje para intentarlo nuevamente. Posteriormente, el controlador ordenó a esa aeronave girar hacia la trayectoria del otro avión de Southwest que acababa de despegar.

Acciones de la Administración Federal de Aviación y Southwest Airlines

Para cuando el controlador reconoció la amenaza e intentó indicar al avión que despegaba que se mantuviera por debajo de los 2,000 pies (609 metros), el piloto informó que ya se encontraba por encima de esa altitud.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que investiga el incidente ocurrido alrededor de las 5:30 de la tarde del sábado. La agencia señaló que el piloto del vuelo 507 de Southwest "recibió instrucciones del control de tráfico aéreo que lo dirigieron hacia la trayectoria de otro avión que despegaba de una pista paralela. Ambas tripulaciones respondieron a las alertas a bordo".

Sin embargo, la FAA no precisó la distancia exacta entre las aeronaves durante el incidente.

Por su parte, Lynn Lunsford, portavoz de Southwest Airlines, explicó que las fuertes ráfagas de viento en el Aeropuerto Internacional de Nashville obligaron al primer piloto a abortar el aterrizaje. Añadió que ambos pilotos siguieron las instrucciones del controlador aéreo y de los sistemas anticolisión.

"Southwest agradece la profesionalidad de sus pilotos y tripulaciones al responder al incidente. Para Southwest, nada es más importante que la seguridad de nuestros clientes y empleados", declaró Lunsford en un comunicado.

Aunque las colisiones aéreas entre aviones comerciales son poco frecuentes, este tipo de incidentes ha cobrado atención en los últimos años, especialmente tras el choque ocurrido el 29 de enero de 2025, cuando un avión de American Airlines colisionó con un helicóptero Black Hawk del Ejército cerca de Washington, D.C., causando la muerte de las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.