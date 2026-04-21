Adriano Espaillat da la bienvenida a Analilia Mejía en el Congreso de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA. )

El congresista dominicano Adriano Espaillat le da la bienvenida a Analilia Mejía, quien el lunes prestó su juramento como nueva miembro del 119.º Congreso de los Estados Unidos, en representación del distrito 11 de Nueva Jersey (NJ-11), al Congreso de Estados Unidos.

Hoy, en sus redes, el congresista publicó una imagen diciendo:

"Bienvenida al Congreso, @Analilia_Mejia ¡Espero continuar nuestra lucha colectiva por las familias trabajadoras juntas en el @HispanicCaucus!"

Welcome to Congress, @Analilia_Mejia!



I look forward to continuing our collective fight for working families together in the @HispanicCaucus! pic.twitter.com/3ZcZxDY73i — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) April 21, 2026

La llegada de Mejía al Congreso ha sido recibida con apoyo dentro de la comunidad hispana, destacando su integración al Caucus Hispano del Congreso y el respaldo de líderes como Espaillat, quien resaltó la importancia de seguir trabajando en conjunto por las familias trabajadoras.

En su primer discurso como representante, Mejía, de origen colombiano y dominicano destacó el impacto que han tenido los recortes de fondos en los programas de salud y la manera en que afectan de forma directa a las familias trabajadoras.

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Impacto y mensaje de Analilia Mejía en su primer discurso

"Hoy me uno a ustedes con un mensaje transmitido por la gente del Distrito 11 de Nueva Jersey, pero que resuena a nivel nacional: ¡Levántense!, ¡Defiendan!, ¡Restauren! No solo nuestra democracia, sino también una economía justa que realmente beneficie a la gente trabajadora", expresó Mejía.

El distrito 11 de Nueva Jersey para el Congreso abarca partes de los condados de Essex, Morris y Passaic.