Adriano Espaillat da la bienvenida a Analilia Mejía en el Congreso de EE. UU.
La llegada de Analilia Mejía al Congreso es vista como un avance significativo para la representación hispana en la política estadounidense
El congresista dominicano Adriano Espaillat le da la bienvenida a Analilia Mejía, quien el lunes prestó su juramento como nueva miembro del 119.º Congreso de los Estados Unidos, en representación del distrito 11 de Nueva Jersey (NJ-11), al Congreso de Estados Unidos.
Hoy, en sus redes, el congresista publicó una imagen diciendo:
- "Bienvenida al Congreso, @Analilia_Mejia ¡Espero continuar nuestra lucha colectiva por las familias trabajadoras juntas en el @HispanicCaucus!"
La llegada de Mejía al Congreso ha sido recibida con apoyo dentro de la comunidad hispana, destacando su integración al Caucus Hispano del Congreso y el respaldo de líderes como Espaillat, quien resaltó la importancia de seguir trabajando en conjunto por las familias trabajadoras.
En su primer discurso como representante, Mejía, de origen colombiano y dominicano destacó el impacto que han tenido los recortes de fondos en los programas de salud y la manera en que afectan de forma directa a las familias trabajadoras.
Impacto y mensaje de Analilia Mejía en su primer discurso
"Hoy me uno a ustedes con un mensaje transmitido por la gente del Distrito 11 de Nueva Jersey, pero que resuena a nivel nacional: ¡Levántense!, ¡Defiendan!, ¡Restauren! No solo nuestra democracia, sino también una economía justa que realmente beneficie a la gente trabajadora", expresó Mejía.
- El distrito 11 de Nueva Jersey para el Congreso abarca partes de los condados de Essex, Morris y Passaic.