Dominicana Analilia Mejía se juramenta como congresista en EE. UU.

La dominicana Analilia Mejía congresista en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Analilia Mejía prestó juramento el lunes como nueva miembro del 119.º Congreso de los Estados Unidos, en representación del distrito 11 de Nueva Jersey (NJ-11). Durante la ceremonia, la cámara estalló en aplausos mientras legisladores e invitados en la galería coreaban "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!", en un ambiente cargado de emoción.

Su hijo mayor, Langston, sostuvo la Biblia mientras realizaba el juramento.

Mejía resultó electa en la elección especial celebrada en abril de 2026, convocada tras la salida de Mikie Sherrill, quien asumió la gobernación del estado.

Tendencia demócrata

La dominicana obtuvo una victoria con amplio margen, consolidando la tendencia demócrata en un distrito que durante décadas fue bastión republicano, pero que desde 2018 ha girado hacia ese partido.

No obstante, su permanencia en el cargo será provisional. Al tratarse de una elección especial, Mejía completará el período legislativo en curso hasta enero de 2027.

Posteriormente, deberá presentarse nuevamente a elecciones en noviembre de ese mismo año, cuando buscará asegurar un mandato completo de dos años.