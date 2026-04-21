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Analilia Mejía
Analilia Mejía

Dominicana Analilia Mejía se juramenta como congresista en EE. UU.

Durante la ceremonia, su hijo mayor sostuvo la Biblia mientras ella prestaba juramento

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    Dominicana Analilia Mejía se juramenta como congresista en EE. UU.
    La dominicana Analilia Mejía congresista en EE. UU. (FUENTE EXTERNA)

    La dominicana Analilia Mejía prestó juramento el lunes como nueva miembro del 119.º Congreso de los Estados Unidos, en representación del distrito 11 de Nueva Jersey (NJ-11). Durante la ceremonia, la cámara estalló en aplausos mientras legisladores e invitados en la galería coreaban "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!", en un ambiente cargado de emoción.

    Su hijo mayor, Langston, sostuvo la Biblia mientras realizaba el juramento.

    Mejía resultó electa en la elección especial celebrada en abril de 2026, convocada tras la salida de Mikie Sherrill, quien asumió la gobernación del estado.

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    No obstante, su permanencia en el cargo será provisional. Al tratarse de una elección especial, Mejía completará el período legislativo en curso hasta enero de 2027.

    • Posteriormente, deberá presentarse nuevamente a elecciones en noviembre de ese mismo año, cuando buscará asegurar un mandato completo de dos años
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