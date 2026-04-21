Detienen en aeropuerto de Boston a joven que regresaba de RD por su vinculación en un tiroteo

Arrestan en aeropuerto de Boston a sospechoso de un tiroteo tras regresar de RD. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven identificado como Christian Cordero, de 23 años y residente en Brockton, Massachusetts, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston tras regresar de la República Dominicana, por su presunta vinculación con un tiroteo ocurrido a principios de abril.

De acuerdo con las autoridades, el incidente se registró el 8 de abril en una vivienda ubicada en Oberlin Road, en Raleigh, cuando agentes respondieron a un reporte de disparos dentro de la residencia.

Poco después del suceso, un hombre de la misma edad se presentó en un hospital local con una herida de bala en una pierna, lo que dio inicio a la investigación que condujo al arresto de Cordero.

Los detectives lograron identificar a Cordero como el principal sospechoso y obtuvieron una orden de arresto en su contra. Durante las indagatorias, se determinó que el joven había viajado a la República Dominicana, por lo que la policía de Brockton, en coordinación con la Policía Estatal, trabajó para rastrear su ubicación.

Cargos y acciones legales contra el sospechoso

Las autoridades recibieron información de que Cordero regresaría a Boston en un vuelo el pasado 18 de abril. Fue entonces cuando agentes de la Policía Estatal procedieron a arrestarlo justo al momento de descender del avión en el aeropuerto Logan.

Cordero enfrenta múltiples cargos, entre ellos agresión con arma peligrosa, portación de arma de fuego sin licencia, posesión ilegal de municiones y realizar disparos a menos de 500 pies de un edificio.

El caso continúa bajo investigación.