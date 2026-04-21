Adolescente acusado de asesinar a su hermanastra en crucero se declara inocente

El crucero Carnival Horizon de Carnival Cruise Line se muestra atracado en PortMiami, el 9 de abril de 2021, en Miami. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de 16 años acusado de asesinar a su hermanastra durante un viaje familiar en un crucero de Carnival Cruise Line se declaró inocente y renunció a comparecer en la lectura formal de cargos ante un tribunal federal de Miami.

De acuerdo con la agencia AP, el joven Timothy Hudson recibió la acusación formal y decidió no asistir a la audiencia programada para el miércoles, según informó su abogado defensor, Eric Cohen, en un documento presentado ante el tribunal. El propio Hudson también firmó el escrito.

Según AP, Cohen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales enviada por correo electrónico.

Hudson está siendo procesado como adulto por la muerte de Anna Kepner, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado debajo de una cama en una habitación del crucero Carnival Horizon, que compartía con el acusado y otro adolescente durante un viaje familiar realizado en noviembre pasado.

Cargos y situación judicial

El adolescente enfrenta cargos de asesinato y abuso sexual agravado.

De acuerdo con la agencia AP, ha permanecido en libertad bajo la custodia de un tío desde su arresto en febrero, aunque la fiscalía ha solicitado a un juez que ordene su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial, decisión que aún no ha sido tomada.

AP señala que Kepner era animadora en la escuela secundaria Temple Christian School, ubicada en Titusville, Florida, a unos 65 kilómetros al este de Orlando. La causa de su muerte, ocurrida el 6 de noviembre, fue determinada como asfixia mecánica, una condición que ocurre cuando una fuerza u objeto impide la respiración.

El caso se mantuvo bajo reserva durante varias semanas debido a que Hudson fue acusado inicialmente como menor de edad. Sin embargo, según AP, la jueza federal Beth Bloom autorizó que fuera procesado como adulto, tras una solicitud del gobierno federal. El proceso se hizo público el pasado 10 de abril.