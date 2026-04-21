Aviones de Southwest evitan colisión en Nashville tras error de control aéreo. ( FUENTE EXTERNA )

Dos aviones de Southwest Airlines estuvieron a punto de colisionar el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Nashville, luego de que una instrucción del control de tráfico aéreo colocara a una aeronave en la trayectoria de otra.

El incidente ocurrió cuando uno de los pilotos tuvo que abortar el aterrizaje debido a ráfagas de viento y realizó una maniobra de "go around" para intentar descender nuevamente.

Durante ese proceso, un controlador aéreo le indicó girar hacia la ruta de otro avión de la misma aerolínea que acababa de despegar desde una pista paralela.

Detalles del incidente

Según datos de seguimiento de vuelo, ambas aeronaves llegaron a aproximarse a una distancia de unos 500 pies (152 metros), con una pasando por encima de la otra, lo que encaja dentro de la definición de una colisión aérea cercana.

Ante la situación, ambos pilotos activaron sus sistemas de prevención de colisiones, que les indicaron ejecutar maniobras evasivas: uno de los aviones ascendió mientras el otro descendía, logrando evitar el impacto.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el vuelo 507 de Southwest recibió instrucciones que lo colocaron en riesgo, y confirmó que ambas tripulaciones respondieron correctamente a las alertas a bordo. No obstante, la entidad no precisó qué tan cerca estuvieron exactamente las aeronaves.

El organismo regulador ya inició una investigación para determinar las causas del incidente, ocurrido alrededor de las 5:30 de la tarde.

Por su parte, el portavoz de la aerolínea, Lynn Lunsford, explicó que las condiciones de viento influyeron en la maniobra inicial y destacó la rápida actuación de los pilotos, así lo redacto la Agencia AP.

"Nada es más importante para Southwest que la seguridad de nuestros clientes y empleados", expresó la compañía en un comunicado, resaltando el profesionalismo de la tripulación para evitar una tragedia.