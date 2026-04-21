Hombre es condenado a 20 años por crimen sin resolver desde la década de 1980

Marcus Sanfratello y Elizabeth Baker en una foto de la década de los 80. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 73 años fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de su entonces novia en un caso ocurrido en la década de 1980 que permaneció sin resolver durante más de cuatro décadas y fue reabierto recientemente.

Según informó la agencia AP, Marcus Sanfratello, de 73 años, se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado por la muerte de Teresa Peroni y fue sentenciado a 20 años de cárcel, con un mínimo obligatorio de 10 años, de acuerdo con la oficina del Fiscal General de Oregón.

La abogada defensora de Sanfratello, Elizabeth Baker, afirmó que su cliente tenía una "fuerte motivación para resolver el asunto" debido a un diagnóstico de salud complejo.

"Esta resolución brinda consuelo a la familia y, al mismo tiempo, permite que mi cliente reciba el tratamiento que necesita con urgencia", dijo en un mensaje de texto, al agregar que recibirá atención médica mientras cumple su condena.

De acuerdo con la agencia AP, Peroni desapareció en 1983 cuando tenía 27 años, luego de asistir a una fiesta en una zona rural cercana al pequeño pueblo de Selma, en el sur de Oregón.

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Cronología del caso y reapertura en 2024

Las autoridades indicaron que la última vez que fue vista estaba caminando hacia el bosque junto a Sanfratello, quien en ese momento era su novio. Sin embargo, en ese entonces no se hallaron pruebas suficientes para presentar cargos.

Años después, en 1997, se encontró un cráneo humano en una propiedad cercana, el cual fue enviado a la Universidad del Norte de Texas para su análisis, según indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Josephine.

El caso fue reabierto en 2024, cuando los investigadores recolectaron nuevas pruebas de ADN y aplicaron técnicas forenses modernas. Con el material genético adicional, expertos de la universidad confirmaron que el cráneo pertenecía a Peroni.

Declaraciones oficiales y sentencia

Sanfratello fue arrestado el año pasado en Chico, California, antes de ser extraditado a Oregón, donde inicialmente enfrentó un cargo más grave de asesinato en segundo grado.

"Para la familia de Teresa Peroni, han sido 43 años de espera para obtener una respuesta que jamás debieron haber tenido que esperar", declaró el fiscal general de Oregón, Rayfield, en un comunicado. "Casos como este nos recuerdan por qué no nos rendimos."