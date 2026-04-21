Profesor de historia en Pensilvania es nombrado maestro nacional del año 2026

Haverford High School, donde imparte clases avanzadas de historia estadounidense y estudios afroamericanos. ( FUENTE EXTERNA )

Un docente de secundaria que apuesta por el desarrollo personal y el pensamiento crítico de sus estudiantes fue reconocido como Maestro Nacional del Año en Estados Unidos.

Se trata de León Smith, de 46 años, quien ha dedicado los últimos 25 años de su carrera a la Haverford High School, donde imparte clases avanzadas de historia estadounidense y estudios afroamericanos.

Smith se describe como un "exigente cercano", un educador que combina altas expectativas académicas con apoyo constante hacia sus alumnos. Su enfoque se centra en identificar talentos ocultos y motivar a los estudiantes a desarrollar su potencial.

"Cuando veo ambición o talento, se los hago saber para que puedan perseguir sus metas y alcanzar sus sueños", expresó el docente a la Agencia AP.

Metodología educativa

Como parte de su metodología, inicia cada clase con dinámicas de integración que fortalecen el sentido de comunidad en el aula. Estas actividades sirven como base para introducir temas complejos que fomentan el análisis crítico, la empatía y la comprensión de contextos sociales y políticos.

Además, Smith lleva el aprendizaje más allá del salón de clases, organizando visitas al Capitolio estatal para que sus estudiantes interactúen con legisladores y comprendan de primera mano el funcionamiento del sistema democrático.

El reconocimiento fue otorgado por el Council of Chief State School Officers, que destacó su compromiso con una enseñanza inclusiva y su énfasis en presentar múltiples perspectivas históricas.

Durante su año como Maestro Nacional, Smith se enfocará en promover el papel de los educadores en la formación de las nuevas generaciones y en inspirar a otros a integrarse a la profesión docente.

"Los maestros tienen un impacto enorme en la sociedad. Mi esperanza es que más personas se inspiren a formar parte de ese legado", concluyó.