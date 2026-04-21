EE. UU. elimina obligatoriedad de vacuna contra la gripe para miembros del Ejército

Miembros del Ejército de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este martes que las fuerzas armadas dejarán de exigir la vacunación contra la gripe a todos sus miembros, en una decisión que, según dijo, responde al respeto por la "autonomía médica" y la libertad religiosa.

"La idea de que la vacuna contra la gripe deba ser obligatoria para todos los miembros del servicio, en todas partes y en todo momento, es demasiado general e irracional", expresó Hegseth en un video difundido en redes sociales.

El funcionario aclaró que los militares podrán seguir vacunándose de forma voluntaria, pero no estarán obligados a hacerlo, al sostener que "su cuerpo, su fe y sus convicciones no son negociables".

Nueva política de vacunación en las fuerzas armadas

De acuerdo con un memorando oficial, la nueva política permitirá que cada rama de las fuerzas armadas solicite mantener el requisito si lo considera necesario. Para ello, disponen de un plazo de 15 días.

La decisión marca un cambio en una práctica con larga tradición en el ámbito militar estadounidense. Los programas de vacunación en las fuerzas armadas se remontan a la Revolución Americana, cuando en 1777 el general George Washington ordenó la inoculación del Ejército Continental contra la viruela.

Sin embargo, la obligatoriedad de las vacunas se convirtió en un tema políticamente sensible durante la pandemia de COVID-19. En 2021, más de 8,400 militares fueron dados de baja por negarse a cumplir con el mandato de vacunación, mientras miles solicitaron exenciones por motivos religiosos o médicos.

El Congreso revocó ese mandato, que el Pentágono eliminó en enero, cuando la gran mayoría del personal en servicio activo ya se había vacunado.

Posteriormente, la administración del presidente Donald Trump impulsó medidas para permitir la reincorporación de militares afectados por esa política, aunque solo un número reducido ha regresado al servicio. En marzo, el Pentágono informó que 153 efectivos habían sido readmitidos.

Consecuencias de la eliminación del requisito

La eliminación del requisito de la vacuna contra la gripe ocurre tras una temporada particularmente intensa de influenza en Estados Unidos, con un aumento significativo de contagios, según autoridades sanitarias. Expertos en salud pública continúan recomendando la vacunación anual para todas las personas mayores de seis meses.

En paralelo, la administración Trump ha promovido cambios más amplios en materia de vacunación.

A inicios de este año, anunció que dejaría de recomendar de forma general la vacuna contra la gripe y otras inmunizaciones para niños, argumentando que la decisión debe recaer en padres y pacientes junto a sus médicos. No obstante, un juez federal bloqueó temporalmente esa medida mientras se resuelve una demanda.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, hasta hace poco existían al menos ocho vacunas obligatorias para los militares, incluyendo las de la gripe, poliomielitis, tétanos, sarampión y hepatitis A y B.

Aunque era posible solicitar exenciones por motivos religiosos, estas requerían evaluaciones médicas y asesoría sobre los riesgos, así como la aprobación de los mandos correspondientes.

La nueva directriz abre un periodo de revisión dentro de las fuerzas armadas, en el que cada rama deberá decidir si mantiene o no la exigencia, en medio de un debate más amplio sobre salud pública, disciplina militar y libertades individuales.