Hombre muere arrollado por tren de la línea 7 en Queens, Nueva York

Hombre muere arrollado por tren de la línea 7 en Queens. ( FUENTE EXTERNA. )

Un hombre murió la mañana de este martes tras ser arrollado por un tren de la línea 7 en Queens, incidente que provocó retrasos en el servicio, informaron autoridades.

De acuerdo con la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y la New York Police Department (NYPD), el hecho ocurrió alrededor de las 7:11 a. m. en el andén con dirección a Manhattan de la estación Junction Boulevard, ubicada entre los vecindarios de Jackson Heights y Corona.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre inconsciente y sin signos de respuesta sobre las vías. Fue declarado muerto en la escena. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.

Las autoridades indicaron que no se sospecha de acto criminal en el incidente. Según fuentes policiales y medios de comunicación neoyorquinos, un testigo presencial afirmó haber visto al hombre caer a las vías momentos antes de ser impactado por el tren.

Retrasos en el servicio de la línea 7

Tras el suceso, el servicio de la línea 7, Flushing-Main Street y 33rd Street-Rawson Street fue parcialmente suspendido en las primeras horas de la mañana.

Para el servicio entre Flushing y Manhattan, la MTA sugiere lo siguiente:

Tome los autobuses Q19 hasta Astoria Boulevard para los trenes N y W

Tome los autobuses Q63 o Q66 hasta la parada M y R de Northern Boulevard

Tome los autobuses Q58 a Grand Av-Newtown para los trenes M y R

Posteriormente, los trenes comenzaron a operar en modo local entre 74th St-Broadway y Mets-Willets Point, aunque con retrasos mientras se desarrollaban las labores de las autoridades en el área.