Tribunal permite a Texas exigir exhibición de los Diez Mandamientos en aulas

Estudiantes trabajan bajo dos carteles de los diez mandamientos en una escuela en Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el estado de Texas puede exigir que los Diez Mandamientos sean exhibidos en las aulas de las escuelas públicas, en una decisión que representa una victoria para sectores conservadores y que podría escalar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia AP, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó el martes que la ley estatal no viola la Primera Enmienda de la Constitución, la cual protege la libertad religiosa e impide que el gobierno establezca una religión oficial.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, calificó la decisión como "una gran victoria para Texas y nuestros valores morales".

"Los Diez Mandamientos han tenido un profundo impacto en nuestra nación, y es importante que los estudiantes aprendan de ellos todos los días", dijo Paxton.

Por su parte, organizaciones que representan a las familias que impugnaron la ley, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), expresaron su desacuerdo con el fallo.

"El fallo del tribunal contraviene los principios fundamentales de la Primera Enmienda y la autoridad vinculante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Primera Enmienda salvaguarda la separación de la Iglesia y el Estado, y la libertad de las familias para elegir cómo, cuándo y si brindar instrucción religiosa a sus hijos. Esta decisión pisotea esos derechos", afirma el comunicado.

Según reporta AP, la medida forma parte de iniciativas promovidas por líderes republicanos, incluido el presidente Donald Trump, que buscan incorporar elementos religiosos en las escuelas públicas.

Contexto legal y medidas similares en Luisiana

Los críticos sostienen que la ley viola la separación entre la Iglesia y el Estado, mientras que sus defensores argumentan que los Diez Mandamientos tienen un valor histórico y forman parte de los fundamentos del derecho estadounidense.

El fallo revoca la sentencia de un tribunal de distrito y se produce después de que el pleno del tribunal escuchara argumentos en enero relacionados con este caso y con otro similar en Luisiana.

En febrero, el mismo tribunal permitió la entrada en vigor de una ley en Luisiana que también exige la exhibición de los Diez Mandamientos en aulas públicas, con una votación de 12-6 para levantar el bloqueo impuesto por un tribunal inferior.

La ley de Texas entró en vigor el 1 de septiembre y representa el mayor intento en Estados Unidos de colocar los Diez Mandamientos en escuelas públicas.

Aunque cerca de dos docenas de distritos escolares habían sido impedidos inicialmente de exhibirlos por órdenes judiciales federales, muchos finalmente los colocaron en sus aulas, financiando la impresión de los carteles o aceptando donaciones.