José Paliza recorre el Congreso de EE. UU. junto al dominicano Adriano Espaillat

José Ignacio Paliza, compartió en sus redes sociales un video de su visita al Congreso de los Estados Unidos, donde fue recibido por el congresista dominicano Adriano Espaillat. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, José Ignacio Paliza, compartió en sus redes sociales un video de su visita al Congreso de los Estados Unidos, donde fue recibido por el congresista dominicano Adriano Espaillat.

En la publicación, Paliza destacó la experiencia de recorrer el Capitolio de los Estados Unidos junto a un representante de origen dominicano, resaltando el orgullo que esto representa.

"Caminar los pasillos del Capitolio es siempre una experiencia especial, pero hacerlo de la mano de un dominicano lo convierte en un privilegio", escribió, al tiempo que recordó que Espaillat es el primer congresista dominicano en Estados Unidos.

Caminar los pasillos del Capitolio es siempre una experiencia especial, pero hacerlo de la mano de un dominicano lo convierte en un privilegio. @EspaillatNY, ¡primer congresista dominicano en USA! pic.twitter.com/AH38h2O0cc — Jose Paliza (@JosePaliza) April 21, 2026

El video muestra un recorrido por distintas áreas del complejo legislativo, incluyendo la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, así como las cámaras del Senado y de Representantes.

Durante la visita, ambos protagonizan un momento distendido con comentarios jocosos, como la pregunta sobre "¿dónde está la bandera del Licey?"

Agenda internacional de Paliza en Washington

El ministro de la Presidencia, se encuentra en Washington D.C. desarrollando una agenda de trabajo enfocada en el fortalecimiento de las relaciones internacionales y el impulso de iniciativas clave para el desarrollo de la República Dominicana.

Como parte de sus compromisos, sostuvo una reunión en el Banco Mundial junto a su vicepresidenta Susana Cordeiro, donde pasaron balance a los proyectos que actualmente se ejecutan en el país.

Asimismo, visitó las oficinas del Tony Blair Institute for Global Change en Washington, aliado estratégico en las unidades de entrega que se implementan en República Dominicana.

En el ámbito académico, Paliza compartió con el decano Joshua C. Teitelbaum en el Georgetown University Law Center, con quien conversó sobre programas orientados a fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos dominicanos.

De igual forma, encabezó una reunión de trabajo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, quien manifestó su firme respaldo a iniciativas clave para el futuro del país. También sostuvo un encuentro con el congresista Carlos Giménez, como parte del fortalecimiento de los lazos bilaterales.

Entre sus actividades más recientes, el ministro participó en una conferencia en la Escuela de Políticas Públicas del Georgetown University Law Center, donde abordó temas de gobernanza y democracia en América Latina junto al profesor Michael Shifter, ex presidente del Diálogo Interamericano.

Durante el encuentro, se discutieron los desafíos institucionales de la región, la importancia del fortalecimiento democrático y la relación estratégica entre República Dominicana y Estados Unidos.