Agente de inmigración es acusado de agresión tras protesta frente a centro de ICE en Colorado

Un agente federal de inmigración fue acusado de agresión en tercer grado y daños a la propiedad tras un incidente ocurrido durante una protesta frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Durango, Colorado, según informó la fiscalía.

De acuerdo con la agencia AP, la acusación surge tras una investigación sobre el trato que el agente dio a una manifestante que denunció haber sido estrangulada durante una protesta realizada en octubre contra la detención de tres solicitantes de asilo colombianos.

Varios videos grabados por transeúntes muestran a un agente enmascarado agarrando y arrastrando a Franci Stagi por la calle durante la manifestación. Ella declaró que el agente la agarró del cabello y la estranguló.

Colorado es uno de los estados que han prohibido o limitado severamente el uso de estrangulamientos y sujeciones al cuello por parte de los agentes de policía desde la muerte de George Floyd en 2020.

Investigación sobre el incidente

La Oficina de Investigaciones de Colorado inició una pesquisa sobre las acciones del agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos contra Stagi a solicitud del jefe del Departamento de Policía de Durango, Brice Current, quien expresó preocupación por posibles violaciones de la ley estatal, en lo que se considera una solicitud inusual, si no sin precedentes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, calificó el procesamiento de "ilegal" y de "maniobra política", al sostener que los estados no tienen autoridad para investigar este tipo de casos, informó AP.

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“Los funcionarios federales que actúan en el ejercicio de sus funciones solo pueden ser investigados por otras agencias federales”, declaró el DHS en un comunicado.

El departamento indicó que aún está investigando lo sucedido en el incidente.

En los documentos judiciales no figuraba ningún abogado que representara al agente Nicholas Rice.

Stagi declaró que estaba cerca del agente, filmándolo frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Durango —una ciudad universitaria conocida por sus actividades al aire libre— cuando él la golpeó con fuerza en la mano, provocando que perdiera su teléfono celular.

La manifestante, hipnoterapeuta jubilada, explicó que luego intentó agarrar al agente por el hombro para llamar su atención. Tras afirmar que la estranguló, aseguró que la arrojó por un terraplén junto a la calle y que aún siente dolor en el brazo al realizar actividades cotidianas, como ponerse la chaqueta.

Según los documentos judiciales, Rice cometió agresión en tercer grado al causar lesiones corporales a Stagi, aunque no se describe cómo se produjo la lesión ni se menciona que se le aplicara una llave de estrangulamiento. El agente también está acusado de daños a la propiedad por supuestamente haber dañado el teléfono celular de Stagi.

Stagi declaró el miércoles estar decepcionada de que Rice fuera acusado de delitos menos graves. El cargo de agresión, un delito menor, conlleva una pena máxima de poco menos de un año de cárcel. No obstante, expresó que espera que la fiscalía sirva para dejar claro que los agentes de inmigración no pueden abordar a las personas indiscriminadamente ni usar fuerza excesiva.

“Me abrió los ojos a lo rápido que puedo caer bajo el control de otra persona, y es aterrador”, dijo Stagi, cuyo nombre legal es Anne Francesca Stagi.

Los agentes federales del orden público cuentan con amplias protecciones legales en el ejercicio de sus funciones, y el Departamento de Justicia ha adoptado en los últimos meses una postura firme contra los intentos estatales de arrestar o procesar a agentes federales.

A finales del año pasado, el subprocurador general de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró que los arrestos de agentes federales en el ejercicio de sus funciones serían «ilegales e inútiles», citando la Cláusula de Supremacía de la Constitución y la legislación federal. Sin embargo, expertos legales señalan que dichas protecciones son significativas, pero no absolutas, y que la Cláusula de Supremacía no otorga inmunidad total.

Debate sobre el uso de técnicas de estrangulamiento

El uso de técnicas de estrangulamiento ha estado en el centro del debate público y legislativo en Estados Unidos desde que Eric Garner murió en Nueva York en 2014 tras ser sometido con una llave de estrangulamiento por un policía blanco.

Las últimas palabras de Garner, " No puedo respirar ", se convirtieron en un grito de guerra para el movimiento Black Lives Matter.

Aunque algunos estados han prohibido estas técnicas y otras tácticas similares, los intentos de reformas profundas han enfrentado resistencia.

Un paquete federal de reformas que habría prohibido las llaves de estrangulamiento en todo el país fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2021, pero no llegó al despacho del entonces presidente Joe Biden. El proyecto de ley fue nombrado en honor a Floyd, quien murió en Minneapolis después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla.

Un mes después de la muerte de Floyd, legisladores de Colorado aprobaron la prohibición de las llaves de estrangulamiento como parte de una legislación más amplia de reforma policial, la cual sustituyó restricciones más limitadas que se habían implementado cuatro años antes.