United Airlines subirá el precio de los vuelos hasta un 20 % por aumento del combustible

United Airlines subirá tarifas de verano hasta un 20% por aumento del combustible. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea United Airlines anunció que incrementará los precios de sus pasajes entre un 15 % y un 20 % durante la temporada de verano, en respuesta al fuerte aumento en los costos del combustible derivado del conflicto con Irán.

Según explicó su director ejecutivo, Scott Kirby, el precio del combustible para aviones —uno de los mayores gastos de la industria aérea— se ha duplicado desde el inicio de la guerra, lo que ha obligado a la compañía a trasladar parte de ese costo a los pasajeros.

A pesar del alza en los precios, la aerolínea reportó ganancias superiores en el último trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, superando incluso las expectativas de Wall Street.

Kirby indicó que, gracias a la alta demanda de boletos, la empresa logró recuperar entre el 40 % y el 50 % del incremento en los costos de combustible durante el primer trimestre.

Reducción de vuelos programados

Además del aumento en las tarifas, United también planea reducir la cantidad de vuelos programados este año como medida para controlar gastos. Esta disminución en la oferta de asientos podría contribuir aún más al encarecimiento de los pasajes.

"La demanda es increíblemente fuerte en este momento", afirmó Kirby, quien también señaló que no prevé que los precios del petróleo se mantengan elevados por un periodo prolongado.