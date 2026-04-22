Fallece hombre de 78 años tras ser impactado por bala perdida en El Bronx

Edgar Spence de 78 años, fallecido a causa de una bala perdida en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte de Edgar Spence, un hombre de 78 años que fue alcanzado por una bala perdida en El Bronx, ha dejado en luto a toda una comunidad que lo conocía cariñosamente como "el abuelo".

Spence, quien residía desde hace más de dos décadas en la avenida Alexander, en el sector de Mott Haven, El Bronx, fue baleado mientras se encontraba sentado en un banco del patio de su edificio, disfrutando del clima cálido la noche del jueves. Según informó su familia, el disparo impactó su estómago, provocándole la muerte.

Detalles confirmados del tiroteo en el Bronx

El tiroteo ocurrió poco antes de las 11:00 p.m. en el complejo residencial Mitchel Houses, administrado por la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA). De acuerdo con la policía, el hecho estaría relacionado con un intercambio de disparos entre pandillas, del cual la víctima no formaba parte.

Familiares, amigos y vecinos realizaron una vigilia en su honor, donde encendieron decenas de velas formando la letra "E", en recuerdo de Spence. "Todo el mundo lo llamaba ´abuelo´. Nadie lo llamaba por su nombre", expresó Harriet Heyward, visiblemente afectada.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre amable, siempre dispuesto a dar consejos y compartir con quienes lo rodeaban.

Demandas de la comunidad

"Era como un abuelo para mí. No puedo creer que se haya ido", dijo James Harrison, mientras que otra vecina, Wanda Gittens, lamentó que ya no podrá compartir con él juegos de cartas en su lugar habitual.

Las autoridades informaron que hasta el momento no se han realizado arrestos, mientras continúan revisando videos de vigilancia en busca de los responsables. En tanto, la presidenta del condado del Bronx, Vanessa Gibson, calificó el hecho como "increíblemente triste, perturbador y desgarrador".

La comunidad, aún conmocionada, exige mayor seguridad y el fin de la violencia armada. "Deberíamos poder sentarnos aquí y disfrutar sin temor a que nos disparen", expresó una de las residentes.