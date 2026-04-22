Exposición "Costumbrismo dominicano" fortalece la identidad cultural de RD en Puerto Rico

La Casa Alcaldía de Ponce, en Puerto Rico, fue escenario de la exitosa realización de la exposición cultural "Costumbrismo dominicano". ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Alcaldía de Ponce, en Puerto Rico, fue escenario de la exitosa realización de la exposición cultural "Costumbrismo dominicano", una iniciativa que reunió a la comunidad dominicana residente en la Isla del Encanto en torno a sus raíces, tradiciones e identidad.

La actividad surgió como respuesta a la necesidad de preservar y promover la cultura dominicana en el exterior, reforzando los valores, costumbres e idiosincrasia que caracterizan al pueblo dominicano, sin importar su lugar de residencia.

La exposición tuvo como principal objetivo fomentar el sentido de pertenencia y fortalecer los vínculos culturales entre República Dominicana y Puerto Rico.

Invasión Cultural por una Cultura de Paz

Organizado por el movimiento Invasión Cultural por una Cultura de Paz, fundado por el artista Carlos Abad en 2015 en La Romana, el evento forma parte de una agenda orientada a impulsar el arte como herramienta de transformación social, especialmente entre jóvenes y comunidades vulnerables.

La iniciativa también promovió la convivencia, la solidaridad y la paz a través del intercambio cultural.

La muestra reunió obras de los artistas Severo Soriano, Jimmy Medina, Carlos Abad, José Sánchez, Nelson Ferreras y Emely Rodríguez, y la destacada puertorriqueña Martiza González, quienes presentaron diversas expresiones artísticas inspiradas en la vida cotidiana dominicana, incluyendo paisajes, música, baile, deporte y tradiciones populares.

Aunque cada creador aportó su visión individual, todas las piezas estuvieron unificadas bajo el concepto del costumbrismo dominicano.

Vandalismo Musical Dominicana

Especialmente, la noche fue amenizada por el Vandalismo Musical Dominicana: Los Hermanos del Merengue, dirigida por el destacado músico Daniel Perez.

El público asistente experimentó un reencuentro con sus raíces culturales en un ambiente de integración y orgullo nacional. La exposición, concebida como itinerante, ha sido presentada previamente en ciudades como San Juan y Ponce, consolidándose como un espacio de conexión para la diáspora dominicana.

Durante la actividad se contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas representantes consulares, autoridades municipales y figuras del ámbito cultural, quienes respaldaron la importancia de este tipo de iniciativas para el fortalecimiento de la identidad y la cooperación entre pueblos caribeños.

Los organizadores reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo la cultura dominicana a nivel internacional, con proyectos futuros como la Gran Feria Cultural Dominicana y nuevas presentaciones de la exposición en otras ciudades y países.

"El propósito es claro: mantener vivas nuestras tradiciones y llevar al mundo un mensaje de unidad y cultura de paz", subrayaron los organizadores.