ICE arresta a dos dominicanos en Pensilvania; mujer es buscada en RD por homicidio
Las autoridades informan que la deportación de Rodríguez Soriano fue ignorada por el Gobierno de Filadelfia, complicando su situación legal
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó este miércoles que arrestó a dos ciudadanos dominicanos en calidad de indocumentados en Filadelfia, Pensilvania.
- Los dominicanos fueron identificados como Raysa Corporán Guzmán y Leuti Mel Rodríguez Soriano, quienes se encuentran bajo custodia de ICE para su deportación. En el caso de Rodríguez Soriano fue detenido el pasado jueves 16 de abril.
Detalles sobre el arresto de Raysa Corporán Guzmán
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Corporán Guzmán fue apresada en Hazleton y es buscada en República Dominicana por una investigación abierta por homicidio.
"Una agencia asociada bajo la sección 287(g) del Código Penal de EE. UU. arrestó a la inmigrante dominicana indocumentada Raysa Corporán Guzmán en Hazleton, Pensilvania. Corporán es buscada en la República Dominicana por homicidio. ¡Ahora se encuentra bajo custodia de ICE!", posteó ICE en su cuenta de X.
Por otro lado, Rodríguez Soriano fue arrestado por agresión agravada y por poner en peligro a otra persona. La deportación del dominicano fue ordenada por un juez de inmigración, aunque, según ICE, la misma fue ignorada por el Gobierno de Filadelfia.
"@EROPhiladelphia arrestó a Leuti Mel Rodríguez Soriano, un inmigrante ilegal de la República Dominicana, cuya deportación fue ordenada por un juez de inmigración, con recientes arrestos por agresión agravada y REAP. La orden de detención de ICE fue ignorada por @PhiladelphiaGov", expresa el post.