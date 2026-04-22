Mujer mata a su pareja a puñaladas en Brooklyn y huye de la escena

Un hombre de 38 años fue apuñalado mortalmente presuntamente por su pareja sentimental en una calle de Brooklyn, en un hecho ocurrido la noche del 14 de abril que ha causado conmoción y mantiene a la agresora prófuga, según informaron autoridades de la Policía de Nueva York.

La víctima fue identificada como Terrence Smith, quien sostenía una acalorada discusión con la mujer frente a un edificio ubicado en Eastern Parkway, cerca de Utica Avenue, en el sector Crown Heights, Brooklyn.

De acuerdo con el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), Joseph Kenny, el altercado escaló rápidamente a la violencia física: la mujer empujó a Smith al suelo y, cuando este se levantó para confrontarla nuevamente, ella sacó un cuchillo y le propinó una puñalada en el pecho.

Testigos del hecho relataron que, tras ser herido, Smith cayó al suelo y alcanzó a exclamar "¡me apuñalaste!" antes de desvanecerse. Un hombre que se encontraba esperando un taxi en las cercanías escuchó sus últimas palabras.

A pesar de la gravedad de la situación, la agresora se retiró caminando con total calma. "Se fue como si nunca hubiera pasado nada, tranquila, sin ninguna preocupación en el mundo", declaró Kenny durante una rueda de prensa.

Las autoridades indicaron que el altercado fue presenciado por varias personas y además quedó captado en video.

Información de la policía

Posteriormente, la mujer caminó hacia el este por Eastern Parkway hasta la estación de metro de Sutter Avenue, donde abordó un tren 3 en dirección norte. Más tarde descendió en la calle 163 Oeste y Amsterdam Avenue, en Manhattan.

Según la policía, reside en el área de Washington Heights, aunque su identidad no ha sido revelada públicamente.

La identificación de la sospechosa se logró a través de información encontrada en la computadora portátil de la víctima, donde figuraba su nombre. Además, se informó que ambos mantenían una relación cercana y realizaban frecuentes videollamadas por FaceTime que Smith solía grabar.

Al momento del ataque, la mujer vestía un conjunto deportivo negro y llevaba un gorro multicolor, similar a un gorro de baño, lo que podría ayudar a su identificación.

Reacciones familiares y acciones policiales

Paramédicos trasladaron a Smith al Hospital del Condado de Kings, donde falleció a causa de la herida. El hombre residía en Brownsville, a menos de una milla del lugar donde ocurrió el ataque, y deja dos hijos que viven con su madre en Nueva Jersey.

La noticia ha devastado a su familia, especialmente a su padre, Terrence Rivers, quien expresó su dolor e incredulidad. "Aún siento que es un sueño, no lo puedo creer. Acabo de cumplir 60 años el 31 de marzo, este es un terrible regalo de cumpleaños", manifestó.

Rivers también pidió respuestas a la agresora: "Solo díganme por qué, qué pasó. Ojalá se hubiera quedado con él, que dijera 'cometí un error', pero no, simplemente se fue".

Las autoridades continúan la búsqueda de la mujer mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente este trágico suceso.