Dejan abandonada a una niña de un año en Times Square, Nueva York

La policía busca al padre de la niña abandonada en Times Square como principal sospechoso. ( FUENTE EXTERNA )

Una niña de un año de edad fue encontrada abandonada la noche del martes en Times Square, lo que ha desatado una investigación por parte de la policía de Nueva York.

Según informaron las autoridades, agentes del Departamento de Policía de Nueva York respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 11:00 p.m., que alertaba sobre una bebé sola en un cochecito en la intersección de West 44th Street y Broadway.

Al llegar al lugar, encontraron a la menor consciente y alerta, dentro de un cochecito volcado.

Paramédicos trasladaron a la niña a un hospital cercano, donde se encuentra en condición estable y fuera de peligro.

Padre sospechoso del abandono

De acuerdo con fuentes policiales, el principal sospechoso es el padre de la menor, quien habría huido tras una discusión con la madre. Las autoridades manejan la versión de que el hombre, presuntamente en condición de indigente, se marchó luego de que el cochecito se volcara, dejando a la niña abandonada en plena vía pública.

Hasta el momento no se han reportado arrestos, mientras la policía continúa la búsqueda del hombre y profundiza en las circunstancias que rodearon el hecho.

El caso ha generado indignación entre testigos y transeúntes, quienes calificaron el abandono como un acto irresponsable y alarmante, especialmente por tratarse de una zona altamente transitada y en horas de la noche.