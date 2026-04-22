Senado de EE. UU. trabaja contrarreloj para reabrir Seguridad Nacional

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, el republicano John Thune. ( FUENTE EXTERNA )

El Senado de Estados Unidos trabajó durante toda la noche en un nuevo esfuerzo de los republicanos para aprobar fondos destinados a dos agencias de control migratorio y reabrir el Departamento de Seguridad Nacional, paralizado desde hace más de dos meses.

De acuerdo con la Agencia AP, la extensa sesión marca el primer paso de un proceso complejo, mientras los republicanos intentan sortear el bloqueo demócrata a la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

El Departamento de Seguridad Nacional permanece paralizado mientras los demócratas exigen cambios en las políticas tras un tiroteo mortal en el que agentes federales asesinaron a dos manifestantes.

Proceso de conciliación presupuestaria

Los republicanos buscan ahora financiar a ambas agencias mediante el proceso de conciliación presupuestaria, una maniobra que también utilizaron para aprobar el paquete de recortes de impuestos y gastos del presidente Donald Trump el año pasado sin votos demócratas.

Según AP, el Senado ya aprobó de forma bipartidista la reapertura del resto del departamento, pero los líderes republicanos en la Cámara de Representantes han señalado que no someterán ese proyecto a votación hasta que el Senado demuestre avances en la financiación del ICE y la Patrulla Fronteriza.

El proceso presupuestario requiere solo una mayoría simple en el Senado, evitando así las reglas de obstrucción que normalmente obligan a los republicanos a reunir 60 votos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley, cuando actualmente cuentan con 53 escaños.

Sin embargo, el procedimiento implica un mayor escrutinio por parte del parlamentario del Senado y una serie de votaciones de enmiendas sin fecha límite, que podrían prolongarse durante toda la noche.

Enmiendas demócratas y reacciones

Los demócratas han anunciado que presentarán enmiendas destinadas a reducir gastos en atención médica y otros costos de vida, en un intento por contrastar con el enfoque republicano centrado en la política migratoria impulsada por Trump.

Los republicanos se están "arrodillando ante Donald Trump", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes del inicio de las votaciones.

Se espera que el Senado apruebe el marco presupuestario tras la larga serie de votaciones, probablemente en la madrugada del jueves, y lo envíe a la Cámara de Representantes. Una vez que ambas cámaras lo aprueben, podrán avanzar con la legislación definitiva.

La resolución presupuestaria, valorada en 70 mil millones de dólares, financiaría al ICE y a la Patrulla Fronteriza durante tres años, hasta el final del mandato de Trump.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, y otros dirigentes republicanos han señalado que esperan que el proyecto se concentre exclusivamente en ambas agencias y que llegue al escritorio de Trump antes de que termine el mes, junto con el resto de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional que ya fue aprobada por el Senado.

Oportunidades y desafíos legislativos

No obstante, el avance podría complicarse, ya que muchos legisladores consideran este proyecto presupuestario como la última oportunidad del año para impulsar otras prioridades del partido.

Legisladores republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, han presionado para incluir otros temas, entre ellos fondos para agricultores y la propuesta impulsada por Trump sobre la verificación de ciudadanía para votar, conocida como la Ley SAVE America.

El senador John Kennedy retrasó brevemente la votación el miércoles por la noche, al expresar su frustración porque el proyecto no incluía partes de la Ley SAVE America ni otros asuntos prioritarios.

"Este es el último tren que sale de la estación", dijo Kennedy, al advertir que probablemente no podrían aprobar otras leyes antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Posteriormente retiró sus objeciones y permitió que la votación continuara.