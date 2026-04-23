Juez de Virginia bloquea nuevo mapa electoral que podría favorecer a demócratas ( FUENTE EXTERNA. )

Un juez del estado de Virginia, en Estados Unidos, bloqueó la certificación de los resultados de un referéndum para redefinir el mapa electoral de ese estado, un cambio que podría favorecer a la oposición demócrata en las elecciones de medio mandato.

La vieja práctica de rediseñar los distritos electorales para beneficiar a uno u otro partido, conocida como "gerrymandering", se ha vuelto una de las batallas decisivas de la campaña entre republicanos y demócratas por las legislativas de noviembre.

Virginia aprobó el martes un referéndum para permitir la redefinición del mapa de distritos, lo que podría otorgar a los demócratas cuatro escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Bloqueo del referéndum en Virginia

Pero el juez Jack Hurley, del Tribunal de Circuito del condado de Tazewell, prohibió a los funcionarios estatales certificar el resultado del referéndum y utilizar los nuevos mapas, en un fallo emitido el miércoles.

"(El tribunal) declara que todos y cada uno de los votos a favor o en contra de la propuesta de enmienda constitucional en las elecciones especiales del 21 de abril de 2026 quedan sin efecto", escribió Hurley.

El referéndum en Virginia fue la respuesta demócrata a la iniciativa de redistribución electoral lanzada por el presidente Donald Trump y los republicanos en otros estados como Texas, para proteger la frágil mayoría en el Congreso hasta el fin de su mandato.

De los 11 representantes que tiene Virginia en el Congreso estadounidense, seis son actualmente demócratas. Con la nueva delimitación territorial, esperan aumentarlos a 10.

Para lograrlo redibujaron el mapa electoral de forma que todos los condados de mayoría rural, más afines a los republicanos, quedaron en un solo distrito, con un solo representante potencial.

Trump dijo el miércoles que la votación en Virginia estuvo "amañada".

El fiscal general del estado dijo que apelaría de inmediato el bloqueo judicial.

Contexto de la redistribución electoral

La redistribución de distritos suele seguir al censo nacional de Estados Unidos, que se realiza cada 10 años.

Pero el año pasado Trump instó a los estados controlados por los republicanos a rediseñar los mapas, independientemente del censo.

Ohio y Carolina del Norte siguieron el ejemplo tejano y redibujaron su mapa para ofrecer un puñado de escaños adicionales al partido del presidente.

El Partido Demócrata decidió contraatacar e hizo su propia redistribución también en California.