Convocan a dominicanos en el exterior a participar en concurso de escritura

En el centro la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), junto a Vimenca y Western Union, dio apertura a la cuarta convocatoria del concurso de escritura personal "Cuéntame tu Historia 2026", una iniciativa orientada a visibilizar a la comunidad dominicana en el exterior, fortalecer sus vínculos con su país de origen y proyectar la riqueza de la cultura dominicana a través de sus vivencias.

El acto de lanzamiento de esta nueva convocatoria estuvo encabezado por la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, quien agradeció la presencia de los asistentes y destacó que "este lanzamiento marca el inicio de un recorrido que nos permitirá seguir descubriendo historias reales, cargadas de emoción, esfuerzo y logros, que reflejan la esencia del ser dominicano en cualquier parte del mundo".

La directora de Fomento de la Identidad Nacional y organizadora del concurso, Dra. Reina Rosario, presentó los principales lineamientos de la convocatoria, incluyendo objetivos, criterios de participación y premios, al tiempo que resaltó el alcance alcanzado en ediciones anteriores, en las que se recibieron 264 historias provenientes de 31 países.

Asimismo, exhortó a la comunidad a convertirse en difusora activa de esta iniciativa, cuyo propósito es seguir fortaleciendo los lazos entre la diáspora dominicana y su país.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Vimenca y Western Union, que premiarán los mejores trabajos con US$5,000.00 para el primer lugar; US$3,000.00 para el segundo y US$1,500.00 para el tercero, además de reconocer siete menciones de honor.

En representación de la empresa, la VP ejecutiva Agente de Remesas y Cambio Vimenca, Giselle Marie Méndez Sued, expresó que "esta iniciativa nos permite detenernos, escuchar y reconocer esas vivencias, conectando más allá de las cifras con lo más valioso: las historias humanas que nos representan".

El INDEX informó que las dominicanas y dominicanos en el exterior interesados en participar pueden consultar todos los detalles y requisitos de la convocatoria a través de su página web www.index.gob.do, teniendo como fecha límite el 30 de junio de 2026 a las 11:59 p.m. (hora local de la República Dominicana).

Participación y requisitos

Al lanzamiento, realizado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, también asistieron la VP de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas del Grupo Vimenca, Christina De Los Santos, y la Directora de Mercadeo y Comunicaciones del Grupo Vimenca, Jocelle Heinsen.

Los participantes deberán presentar un relato basado en su experiencia como parte de la diáspora dominicana, abordando aspectos como su proceso migratorio, su desarrollo en el exterior y su vínculo con República Dominicana.

Cada postulante podrá someter un solo trabajo, redactado en español, con una extensión máxima de 2,000 palabras y firmado bajo pseudónimo.

Podrán participar dominicanos o descendientes de dominicanos mayores de edad, con al menos dos años residiendo fuera del país, que no formen parte de misiones diplomáticas ni de las oficinas del INDEX en el exterior, ni hayan participado en ediciones anteriores.

Los trabajos serán evaluados por un jurado compuesto por tres destacados escritores dominicanos, seleccionados por el Ministerio de Cultura, quienes anunciarán los ganadores en septiembre de 2026.