Millones de estadounidenses podrían obtener ciudadanía canadiense tras nueva ley

Miles de ciudadanos en Estados Unidos están explorando sus raíces familiares luego de que una nueva legislación canadiense ampliara significativamente el acceso a la ciudadanía por descendencia, lo que podría beneficiar potencialmente a millones de personas.

La medida, que entró en vigor el pasado 15 de diciembre, permite que individuos con ascendencia canadiense —incluyendo abuelos, bisabuelos o incluso generaciones más lejanas— sean considerados ciudadanos, siempre que puedan demostrar ese vínculo. Anteriormente, este derecho solo podía transmitirse de padres a hijos, limitándose a una sola generación.

Impacto de la nueva legislación

Casos como el de Zack Loud, residente en Minnesota, reflejan el impacto de la normativa. Loud descubrió que tanto él como sus hermanos ya son considerados ciudadanos canadienses gracias a su abuela.

"Mi esposa y yo ya estábamos pensando en buscar oportunidades laborales fuera del país, pero la ciudadanía hizo que Canadá subiera mucho en nuestra lista", afirmó a la Agencia AP.

Abogados de inmigración tanto en Estados Unidos como en Canadá aseguran estar desbordados por el aumento de solicitudes.

Nicholas Berning, especialista en el estado de Washington, indicó que su firma está "prácticamente inundada" de casos, mientras que el abogado Amandeep Hayer señaló que su despacho en Columbia Británica pasó de manejar unos 200 casos al año a recibir más de 20 consultas diarias.

Requisitos para la ciudadanía

Según expertos, la reforma establece que quienes nacieron antes del 15 de diciembre pueden reclamar la ciudadanía si prueban tener un ancestro canadiense directo. En el caso de los nacidos después de esa fecha, deberán demostrar que uno de sus padres cumplió con un requisito de residencia de al menos 1,095 días en Canadá.

Los especialistas destacan que, en muchos casos, no se trata de adquirir una nueva nacionalidad, sino de obtener el reconocimiento oficial de un derecho que ya existe. "Eres canadiense y lo has sido toda tu vida", explicó Hayer.

Factores que impulsan el interés

El interés creciente responde a diversos factores, incluyendo oportunidades laborales, vínculos familiares y el contexto político, lo que ha impulsado a miles de personas a iniciar el proceso para obtener la doble ciudadanía.