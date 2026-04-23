Hallan pornografía infantil en teléfono de cantante D4vd, sospechoso de la muerte de Celeste Rivas

La estrella emergente del rap estadounidense D4vd. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante de R&B estadounidense D4vd, sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue encontrado en su automóvil, tenía contenido de pornografía infantil en su teléfono, reveló el jueves la fiscalía de Los Ángeles.

El artista de 21 años, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

Detalles confirmados sobre la investigación y detención

La fiscalía acusa al cantante de matar y descuartizar a Rivas y guardar sus restos en bolsas que dejó pudriéndose en el maletero de su Tesla. El vehículo fue encontrado abandonado en las colinas de Hollywood.

D4vd fue detenido la semana pasada tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con el uniforme naranja de preso.

Durante esta audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman aseguró que el registro al iPhone del artista reveló "una cantidad significativa de pornografía infantil".

No precisó si dicho contenido se refería a fotos o videos de la víctima.

A la salida de la audiencia, la defensa de D4vd declinó emitir comentarios.

El cadáver de Celeste Rivas fue hallado en descomposición y descuartizado el pasado 8 de septiembre.

Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical.

Este macabro crimen ha generado revuelo en Estados Unidos, en particular porque la obra de D4vd parecía hacerle eco.

El cantante de R&B se hizo famoso en 2022, cuando su tema "Romantic Homicide" tuvo un gran éxito en TikTok.

El miércoles se hicieron públicos los resultados de la autopsia de la adolescente.

Reacciones familiares y resultados forenses

Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que se trató de un homicidio causado por "múltiples heridas penetrantes". No se especificó la causa de las lesiones.

La familia de la joven "está absolutamente devastada por las conclusiones contenidas en el informe del médico forense sobre la horrible y atroz muerte de su querida hija", manifestaron en un comunicado, en el que pidieron a la prensa que "respete su intimidad".

El cantante permanece detenido.