ICE arresta a dos dominicanos con antecedentes por robo y violación en EE. UU.

Composición de fotos de Starlin José Batista y Stiven Muñoz-Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a dos ciudadanos dominicanos con historial delictivo en operativos realizados en ese país.

Uno de los detenidos fue identificado como Starlin José Batista, descrito por las autoridades como un inmigrante indocumentado procedente de la República Dominicana.

Batista había sido condenado por robo a mano armada, agresión con arma peligrosa y agresión a un guardia de un centro penitenciario en el condado de Essex County en Massachusetts.

Según el informe oficial, el historial criminal del detenido incluye delitos violentos que representaban una amenaza para la seguridad pública, lo que motivó su localización y arresto por parte de agentes federales.

ICE arrested Starlin Jose Batista, a violent, criminal illegal alien and aggravated felon from the Dominican Republic, convicted of:



—Armed robbery

—Assault and battery with a dangerous weapon

—Assault and battery on a correctional institution guard



ICE arrested him in... pic.twitter.com/CdYvrEXED6 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 24, 2026

Detención de otro ciudadano dominicano

En un segundo caso, las autoridades informaron sobre la detención de Stiven Muñoz Rodríguez, también dominicano y en condición migratoria irregular, quien fue condenado por violación en el distrito de Brooklyn, Nueva York.

El DHS indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos del ICE para identificar y detener a inmigrantes con antecedentes penales graves en distintas ciudades del país.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre los procesos migratorios pendientes contra los detenidos, pero señalaron que ambos permanecerán bajo custodia mientras avanzan los procedimientos correspondientes conforme a las leyes migratorias de Estados Unidos.