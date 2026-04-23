JetBlue permitirá pagar vacaciones en cuotas con nuevo programa "compra ahora, paga después"

La aerolínea JetBlue anunció una nueva opción de financiamiento para sus clientes que permitirá reservar viajes sin tener que pagar el monto total de inmediato. A través de su división de paquetes turísticos, JetBlue Vacations, los usuarios ahora podrán acceder a un sistema de "compra ahora, paga después" para costear sus vacaciones en cuotas mensuales.

La iniciativa se realiza en alianza con Flex Pay, un programa desarrollado por la empresa tecnológica Upgrade Inc., que ofrece alternativas de pago flexibles al momento de reservar paquetes que incluyen vuelo y hotel.

Con esta nueva modalidad, los viajeros podrán distribuir el costo total de su viaje en pagos mensuales más manejables. Durante el proceso de reserva —ya sea desde la página web, la aplicación móvil o vía telefónica— los clientes podrán visualizar estimaciones de las cuotas según las opciones de vuelo y alojamiento que seleccionen.

Opciones de pago flexibles

Al momento de finalizar la compra, los usuarios tendrán tres alternativas: pagar el monto completo, abonar un depósito inicial o elegir un plan de pagos mensuales. El proceso de solicitud se realiza en pocos minutos durante el "checkout" y, una vez aprobado, el cliente puede escoger el plan que mejor se adapte a su presupuesto.

La aerolínea destacó que esta opción no contempla cargos por pagos anticipados ni penalidades por retrasos, lo que busca ofrecer mayor flexibilidad financiera a los viajeros.

Facilitar el acceso a los viajes

La medida busca facilitar el acceso a los viajes en un contexto donde el costo de las vacaciones continúa en aumento, brindando a los consumidores herramientas para planificar sus escapadas sin afectar de inmediato su liquidez.