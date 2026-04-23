Juez ordena liberar a familia del acusado de ataque incendiario en Colorado

ARCHIVO - Solicitantes de asilo caminan en un centro de detención del ICE el 23 de agosto de 2019, en Dilley, Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal de San Antonio ordenó este jueves la liberación de la familia del hombre acusado de un ataque con bombas incendiarias ocurrido en 2025 en Boulder, mientras permanecían detenidos en un centro de inmigración, de acuerdo a la agencia AP.

El juez federal Fred Biery determinó que Hayam El Gamal y sus cinco hijos pueden ser liberados del centro de detención migratoria en Dilley, con la condición de que ella y su hijo mayor, de 18 años, utilicen dispositivos de monitoreo electrónico.

El magistrado también rechazó la solicitud del gobierno de suspender la decisión mientras se presentaba una apelación. Posteriormente, uno de los abogados de la familia informó en redes sociales que fueron liberados ese mismo día.

Según AP, la familia había permanecido detenida desde junio, luego de que el esposo de El Gamal, Mohamed Sabry Soliman, fuera acusado de lanzar dos cócteles molotov contra manifestantes que protestaban en apoyo a los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Según las autoridades, una mujer de 82 años que resultó herida durante el ataque falleció posteriormente, mientras que al menos 13 personas resultaron lesionadas. Los investigadores sostienen que Soliman habría planeado el ataque durante un año y que estuvo motivado por el deseo de "matar a todos los sionistas", de acuerdo con los documentos del caso.

El acusado, ciudadano egipcio que presuntamente residía de manera ilegal en Estados Unidos, enfrenta cargos tanto estatales como federales, incluidos asesinato y delitos de odio. Sin embargo, se ha declarado inocente de las acusaciones.

Debate por la orden de deportación

Tras el ataque, la administración del presidente Donald Trump anunció que la familia sería expulsada del país con urgencia. La Casa Blanca informó en redes sociales que se habían adquirido seis boletos de avión para su deportación inmediata.

No obstante, el juez Biery ordenó la liberación de la familia pese a que un tribunal de apelaciones de inmigración había rechazado su solicitud de residencia y emitido una orden final de deportación.

Los abogados de la familia argumentaron que la orden de deportación habría sido influenciada por decisiones políticas desde Washington, acusación que fue rechazada por la abogada del gobierno Anne Marie Cordova.

En tanto, la subsecretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Lauren Bis, criticó públicamente la decisión judicial.

"A pesar de haber recibido el debido proceso y una orden final de deportación, este juez activista nombrado por Bill Clinton está liberando a la familia de este terrorista en las calles estadounidenses", expresó la funcionaria en un comunicado.

Proceso legal continúa

La familia había intentado en varias ocasiones obtener la libertad bajo fianza y regresar a Colorado mientras se tramita su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Uno de los abogados informó que también solicitarán al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, que impida la deportación mientras continúa el proceso migratorio.

El caso continúa generando debate en Estados Unidos sobre el manejo de las deportaciones, el debido proceso migratorio y las medidas de seguridad tras ataques considerados como delitos de odio.