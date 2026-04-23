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programa de visas doradas
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Solo se ha aprobado una visa "dorada" del programa de Trump

Las autoridades han recibido cientos de solicitudes para el programa de visas doradas, pero solo una ha sido aprobada hasta la fecha

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    Solo se ha aprobado una visa dorada del programa de Trump
    El presidente Donald Trump presenta la "visa de oro"el pasado 4 de abril de 2025 a bordo del Air Force One. (FUENTE EXTERNA)

    Hasta ahora, solo una solicitud ha sido aprobada para el programa de visas doradas que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

    El mandatario firmó una orden en septiembre para crear el programa que ofrece la residencia en Estados Unidos a cambio del pago de un millón de dólares. Las solicitudes comenzaron a recibirse en diciembre.

    Las autoridades estadounidenses aprobaron recientemente la pedido de una persona, dijo Lutnick ante un comité de la Cámara de Representantes. "Y hay cientos en la fila" que están pasando por el proceso, añadió.

    • Los solicitantes también tienen que pagar una tarifa de tramitación de 15,000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional, y Lutnick señaló que serán sometidos a una "investigación y análisis extremadamente rigurosos".
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    El programa estableció una tarifa de 1 millón de dólares para individuos y de dos millones de dólares para patrocinios por parte de empresas.

    Su creación coincidió con la orden de Trump de añadir una tarifa anual de 100,000 dólares a las visas H-1B para trabajadores especializados.

    Impacto y contexto de la política migratoria de Trump

    El mandatario dijo inicialmente que la nueva visa atraería a personas capaces de generar empleo y que podría utilizarse para reducir el déficit nacional.

    Desde que volvió a la presidencia, Trump ha endurecido la política migratoria y su gobierno ha llevado a cabo severas redadas de deportación.

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