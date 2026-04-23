Estados Unidos inicia revisión de tarjetas de residencia otorgadas durante la administración Biden

Estados Unidos inicia revisión de tarjetas de residencia concedidas entre 2021 y 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno del presidente Donald Trump inició esta semana un proceso de revisión de beneficios migratorios otorgados durante la administración de Joe Biden, incluyendo residencias permanentes (Green Card), asilo y otros permisos, en lo que autoridades describen como un esfuerzo intensificado para detectar fraude.

La medida es ejecutada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, cuyo director, Joseph Edlow, confirmó que se están reexaminando casos antiguos, incluso aquellos ya aprobados. "Vamos a regresar y revisar esos expedientes", advirtió, al tiempo que aseguró que quienes hayan cometido fraude "enfrentarán las consecuencias".

Desde enero, las autoridades han intensificado significativamente sus acciones. Según datos oficiales, se han remitido cerca de 33,000 casos a unidades de detección de fraude, lo que representa un aumento del 138 % respecto a años anteriores.

Además, se han completado más de 21,000 investigaciones, detectando irregularidades en aproximadamente el 65 % de los casos analizados. Como parte de estas pesquisas, agentes han realizado miles de visitas de campo y revisiones en redes sociales para identificar riesgos a la seguridad nacional, fraude o inconsistencias en solicitudes.

Entre las iniciativas destaca la llamada Operación Parris, enfocada en reexaminar casos de refugiados en Minnesota, particularmente de origen somalí.

Under the leadership of @POTUS, @SecMullinDHS, and @USCISJoe, we are re-vetting cases for people who were granted immigration benefits during the Biden administration—when there was no vetting.



There´s vetting now, so be prepared to face the consequences: https://t.co/NvyUxO0HPu — USCIS (@USCIS) April 20, 2026

Alcance de la revisión

El proceso contempla la posible revisión de hasta 4 millones de casos de inmigrantes que obtuvieron residencia legal durante el mandato de Biden. Sin embargo, expertos subrayan que esto no implica una anulación automática de estatus migratorio.

La abogada María Herrera Mellado explicó a Univisión que el Estado tiene la facultad legal de revisar beneficios ya otorgados si existen indicios de fraude, errores u omisiones, pero aclaró que cada caso debe evaluarse individualmente y respetando el debido proceso.

En la misma línea, la especialista Isadora Velázquez indicó que hasta ahora se han reabierto unos 33,000 expedientes, y cuestionó el enfoque político de la medida, aunque reconoció que el gobierno tiene base legal para ejecutar estas revisiones.

Qué significa para los inmigrantes

Estar bajo revisión no implica perder inmediatamente la residencia. La Green Card sigue siendo válida hasta que exista una decisión oficial. No obstante, los inmigrantes podrían ser requeridos a presentar documentación adicional para demostrar la legalidad de su estatus.

Expertos recomiendan mantener todos los documentos en orden, evitar viajes innecesarios si hay dudas sobre el estatus y consultar con abogados especializados en caso de recibir una notificación oficial.

La ofensiva ocurre en un momento en que también se reportan retrasos y pausas en el procesamiento de solicitudes migratorias de decenas de países, lo que ha generado incertidumbre entre comunidades migrantes.

Mientras el gobierno defiende la medida como una acción para reforzar la legalidad del sistema, críticos advierten que el tono político y el alcance de la revisión podrían aumentar la preocupación entre millones de residentes legales en Estados Unidos.