Spirit Airlines negocia ayuda financiera del gobierno para evitar su cierre

Un avión de la aerolínea bajo costo Spirit Airlines, despega desde un aeropuerto de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un abogado de Spirit Airlines indicó este jueves que la compañía se encuentra en negociaciones avanzadas con el gobierno estadounidense para alcanzar un acuerdo de financiamiento que evitaría el cierre definitivo de la aerolínea, según la agencia AP.

Marshall Huebner, abogado del bufete Davis Polk, explicó durante una audiencia ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Nueva York que los detalles del posible acuerdo ya han sido compartidos con los tres principales grupos de acreedores de la empresa.

La aerolínea ha enfrentado pérdidas durante varios años y se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en noviembre de 2024, tras un proceso previo en 2005. Según Huebner, la posible financiación gubernamental permitiría completar la reorganización de la compañía y mejorar su competitividad en el mercado.

Dudas sobre su viabilidad

El aumento en los costos del combustible para aviones, atribuido en parte al conflicto con Irán, ha generado inquietud entre los acreedores, quienes a principios de mes cuestionaron la viabilidad financiera de la aerolínea.

Ante este panorama, se planteó la posibilidad de que la empresa, conocida por sus aviones de color amarillo brillante, tuviera que vender sus activos y cesar sus operaciones.

El presidente Donald Trump avivó esta semana las especulaciones sobre una posible intervención gubernamental al sugerir que el gobierno federal podría ayudar a mantener a flote a la aerolínea.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que Trump ordenó al Departamento de Transporte revisar las opciones disponibles para asistir a la empresa.

Posible rescate millonario

Aunque el monto y las condiciones de la ayuda aún no han sido confirmados oficialmente, medios como The Wall Street Journal y Bloomberg informaron que el financiamiento podría alcanzar los 500 millones de dólares, con la posibilidad de que el gobierno obtenga una participación significativa en la compañía.

Desde la Casa Blanca se ha señalado que la difícil situación financiera de la aerolínea se relaciona con la demanda presentada en 2023 por la administración del expresidente Joe Biden para bloquear la compra de Spirit por parte de JetBlue Airways por 3,8 millones de dólares.

Un juez federal en Dallas bloqueó esa fusión al considerar que podría provocar un aumento en las tarifas aéreas para los pasajeros.

División entre legisladores

La posibilidad de un rescate financiero ha generado opiniones divididas entre legisladores de ambos partidos.

El senador Ted Cruz calificó el acuerdo como una "idea terrible", mientras que el senador Tom Cotton expresó dudas sobre el uso de fondos públicos para sostener una empresa con dificultades financieras.

Por otro lado, el sindicato que representa a los pilotos de la aerolínea manifestó su respaldo a un posible acuerdo de rescate.

El capitán Ryan P. Muller afirmó que la aerolínea ha sido clave para reducir el costo de los viajes aéreos en Estados Unidos.

"Spirit es la razón por la que tantos estadounidenses pueden permitirse visitar a sus familias, viajar por trabajo o tomarse unas vacaciones. Cuando Spirit entra en un mercado, las tarifas bajan", señaló.

Un objetivo atractivo para compradores

A pesar de sus dificultades financieras, la flota relativamente joven de Spirit ha convertido a la empresa en un objetivo atractivo para posibles compradores. Sin embargo, intentos anteriores de adquisición por parte de aerolíneas como JetBlue Airways y Frontier Airlines no lograron concretarse.

El futuro de la aerolínea dependerá ahora del resultado de las negociaciones con el gobierno y del respaldo que logre obtener de sus acreedores en las próximas semanas.