EE. UU. aún permite químicos en cosméticos que la Unión Europea acaba de prohibir

Peluquero aplicando tinte al cabello del cliente en un salón de belleza. ( SHUTTERSTOCK )

La Unión Europea anunció que a partir de la próxima semana los fabricantes y minoristas se verán obligados a desechar los almacenamientos y cesar la producción de los productos cosméticos que contengan en su formulación 15 sustancias químicas recientemente prohibidas.

La nueva política de UE que entregará en vigor el 1 de mayo, se centra en las sustancias recientemente clasificadas como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción o CMR, según informó el medio The New York Post.

Según The Post, estas sustancias consideradas potencialmente peligrosas en el extranjero se pueden encontrar en los estantes de tiendas de gran parte de los Estados Unidos.

Los científicos explicaron que las exposiciones a estas sustancias podrían aumentar el riesgo de cáncer, provocar cambios genéticos o dañar la fertilidad o a los niños no nacidos.

"En la UE, cuando una sustancia química se clasifica como CMR, se añade a la lista de ingredientes prohibidos en los cosméticos", declaró Alexa Friedman, científica sénior del Environmental Working Group, al periódico The Post.

"A diferencia de la UE, Estados Unidos no cuenta con un mecanismo similar que prohíba automáticamente las sustancias químicas clasificadas como cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción", añadió.

Lista de sustancias prohibidas por la UE:

Acetona oxima: se utiliza en el tratamiento de aguas industriales y como estabilizador en la producción química.

Plata (Nano): un agente antimicrobiano.

Plata (masiva): se utiliza en la fabricación industrial por sus propiedades conductoras de electricidad y calor.

Neodecanoato de 2.3-epoxipropilo: se utiliza en recubrimientos, adhesivos y resinas epoxi.

1.4-Dicloro-2-nitrobenceno: un componente industrial utilizado para producir otros productos químicos.

N.N'-Metilendiacrilamida: se utiliza para ayudar a formar geles en pruebas de laboratorio e investigación de biomoléculas.

3-(aliloxi)-2-hidroxipropanosulfonato de sodio: se utiliza en la fabricación de polímeros solubles en agua.

Borato de trimetilo: un producto químico utilizado en procesos de síntesis industrial.

Ácido perbórico (y sus sales): se utiliza como agente blanqueador y oxidante en detergentes y productos de limpieza.

Masa de reacción de bencil(dietilamino)difenilfosfonio: un catalizador especializado utilizado en la producción de productos químicos y polímeros.

Ácido fórmico, producto de reacción con anilina: se utiliza en la fabricación de colorantes, resinas y otros productos químicos industriales.

2.3-Epoxipropil isopropil éter: se utiliza en la producción de resinas especiales y en la modificación de polímeros.

Fosfato de trimetilo: se utiliza como disolvente y componente químico básico.

Derivados del metilendiisocianato (MDI): se utilizan para fabricar poliuretanos presentes en espumas, adhesivos y recubrimientos.

1.4-Bencenodiamina, derivados de Ph y tolilo N,N'-mixtos: utilizados en aditivos para caucho, antioxidantes y polímeros especiales.

¿Por qué no están prohibidos en EE. UU.?

De acuerdo con The Post, en los Estados Unidos la mayoría de estas sustancias no son ingredientes cosméticos, estos suelen utilizarse principalmente en industrias como la agricultura, la fabricación de productos químicos y las fábricas, no en el cuidado de la piel ni en el maquillaje.

Dentro del país norteamericano existen algunas limitaciones para el uso de estos químicos, pero en general no hay una normativa que prohíba su uso cosmético a nivel nacional.

"Muchos de estos productos químicos se ven a nivel industrial o en entornos de laboratorio", dijo la Dra. Stephanie Widmer, toxicóloga médica y médica de urgencias en el Hospital Northern Westchester de Northwell.

Widner explicó que a menudo la Unión Europea recibe datos procedentes de estudio de laboratorios o con animales y suele añadir rápidamente y de forma agresiva sustancias químicas a su lista de CMR; en cambio Estados Unidos tiende a centrarse en los niveles de exposición reales y esperar a tener pruebas de un riesgo antes de actuar.

Es por esto, que Widner afirma que ambos enfoques tienen su valor. "Un mayor escrutinio y la actualización de los datos de seguridad siempre son útiles, pero no implican necesariamente que estas sustancias representen un riesgo significativo para el consumidor medio".

Eso no significa que el mercado estadounidense de cosméticos esté exento de riesgos. Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) regula los productos e ingredientes, no revisa ni aprueba la mayoría de ellos antes de que lleguen al mercado, como sí lo hace con los medicamentos.