El consulado dominicano en Nueva York operará temporalmente desde El Bronx

Consulado dominicano en Nueva York opera temporalmente desde nueva sede en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA. )

El consulado de la República Dominicana en Nueva York informó este jueves que estará ofreciendo sus servicios desde una ubicación provisional en el condado de El Bronx, como parte de un cambio temporal en sus operaciones.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad dominicana, la sede consular explicó que los ciudadanos contarán con dos alternativas para realizar sus diligencias, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios.

La primera opción, recomendada por la institución, consiste en acudir a la dirección 2633 Webster Avenue, desde donde el personal ofrecerá transporte hacia la oficina temporal. Este servicio de traslado fue dispuesto para brindar mayor comodidad a los usuarios.

Como segunda alternativa, los ciudadanos pueden dirigirse directamente a la nueva ubicación provisional, situada en 2341 Hoffman Street, Bronx, NY 10458.

Las autoridades consulares destacaron que el servicio de traslado desde Webster Avenue es completamente opcional, por lo que cada usuario puede elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Compromiso del consulado con la comunidad

El consulado reiteró su compromiso de continuar brindando atención a la comunidad durante este período de transición y agradeció la comprensión y el apoyo de los ciudadanos.