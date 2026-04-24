Desmantelan en Filadelfia red de dominicanos dedicada al robo de piezas de vehículos

Desmantelan en Filadelfia red dominicana dedicada al robo de piezas de vehículos ( FUENTE EXTERNA. )

Las autoridades de Filadelfia arrestaron a ocho ciudadanos dominicanos vinculados a una organización criminal dedicada al robo de vehículos y autopartes, principalmente de la marca Honda.

De acuerdo con la investigación, la banda —compuesta por al menos 11 integrantes— operaba robando tanto piezas como vehículos completos, enfocándose en modelos recientes fabricados entre 2018 y 2026.

Tras sustraerlos, los implicados alteraban los números de identificación vehicular (VIN) y revendían las unidades a bajo costo a través de plataformas digitales.

El caso, iniciado en mayo de 2024 por la Unidad de Crímenes Mayores, derivó en allanamientos en seis propiedades donde se recuperaron autopartes robadas valoradas en unos 4.6 millones de dólares.

Acciones oficiales y resultados del operativo policial

Las autoridades atribuyen al grupo al menos 139 robos confirmados, aunque estiman que la cifra real podría acercarse a los mil casos.

Cinco sospechosos permanecen prófugos, mientras que los detenidos enfrentan cargos relacionados con robo, fraude y manipulación ilegal de vehículos.

Las autoridades destacaron que este operativo representa un avance significativo en la lucha contra el robo de autos en Filadelfia, donde se han reportado unos 3,500 casos en lo que va de año.

En paralelo, investigadores federales también desmantelaron otra red criminal en Washington D.C. y Maryland, que utilizaba tecnología avanzada para hackear vehículos de alta gama, reprogramando sus sistemas para encenderlos sin llaves originales y evadir los mecanismos de seguridad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de protección de sus vehículos ante el incremento de este tipo de delitos en la región.